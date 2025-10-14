október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Benzin, gázolaj

2 órája

Mutatjuk a jelenlegi üzemanyagár-változásokat

Címkék#üzemanyagár#gázolaj#átlagár#benzin

Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagár-változások kedden és szerdán.

Kisalföld.hu
Mutatjuk a jelenlegi üzemanyagár-változásokat

Forrás: Shutterstock

Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.

A mai (keddi) átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter 
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 

- írta a holtankoljak.hu.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu