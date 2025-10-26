Szerencsejáték
2 órája
Telitalálat a hatoslottón! Nézd meg a nyerőszámokat és a nyereményeket
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 27 (huszonhét)
- 34 (harmincnégy)
- 41 (negyvenegy)
- 43 (negyvenhárom)
Nyeremények: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint; 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint; 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint; 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.
