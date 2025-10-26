október 26., vasárnap

Szerencsejáték

2 órája

Telitalálat a hatoslottón! Nézd meg a nyerőszámokat és a nyereményeket

Címkék#Szerencsejáték Zrt#nyeremény#nyerőszámok#hatos lottó

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Kisalföld.hu
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 27 (huszonhét)
  • 34 (harmincnégy)
  • 41 (negyvenegy)
  • 43 (negyvenhárom)

 

Nyeremények: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 911.803.505 forint; 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 688.990 forint; 4 találatos szelvény 1137 darab, nyereményük egyenként 9.695 forint; 3 találatos szelvény 21.171 darab, nyereményük egyenként 3170 forint.

 

 

