Szerencsejáték
1 órája
Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 38 (harmincnyolc)
- 39 (harminckilenc)
- 44 (negyvennégy)
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 620 025 forint; 4 találatos szelvény 791 darab, nyereményük egyenként 10 190 forint; 3 találatos szelvény 15 629 darab, nyereményük egyenként 3135 forint.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre