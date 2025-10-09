október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

1 órája

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit

Címkék#Szerencsejáték Zrt#szelvény#nyeremény#lottó#hatoslottó

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Kisalföld.hu
Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok: 

  • 6 (hat) 
  • 10 (tíz) 
  • 11 (tizenegy) 
  • 38 (harmincnyolc) 
  • 39 (harminckilenc) 
  • 44 (negyvennégy) 

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 620 025 forint; 4 találatos szelvény 791 darab, nyereményük egyenként 10 190 forint; 3 találatos szelvény 15 629 darab, nyereményük egyenként 3135 forint.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu