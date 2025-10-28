október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Utánam, srácok!

14 perce

Műfüves focipályát kaptak az egyedi utánpótlás focisták, a községben komoly sportélet zajlik - fotók, videó

Címkék#Csornai Sportegyesület#utánpótlás#műfüves focipálya#Egyed#MLSZ#átadás#sportegyesület

Műfüves focipályát avattak az egyedi sportegyesület telephelyén. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósult meg a fejlesztés, amire már nagy szükség volt. A műfüves pálya az egyesület utánpótlás nevelését segíti elsősorban.

Cs. Kovács Attila

Műfüves focipályát avattak Egyeden. A községben komoly múltja van a labdarúgásnak és a jelene is biztató. Komoly utánpótlásbázist építenek a sportkör vezetői, amihez szükség volt már a műfüvesre, hogy bármilyen zord időben edzhessenek a srácok. Ünnepélyes körülmények között adták a pályát hétfőn este. Németh Gábor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a múltra építve bízhatnak a jövőben, hiszen a gyerekek lelkesen vesznek részt az egyesület életében.

Műfüves focipályát kaptak az egyedi focisták.
Az egyedi műfüves pályát a helyi sportegyesület ifjú labdarúgói "vették át" a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Fotó: Cs. K. A.

Műfüves pálya az egyedi utánpótlásnak

A műfüves pályát Egyed sporttelepén, az öltöző és a nagy, füves pálya mellett építették meg. Karakai Richárd, az egyedi sportegyesület elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) mondott köszönetet, hogy a beruházás megvalósulhatott. 

– Egyesületünknek jelenleg több mint száz igazolt labdarúgója van, hatvanan tizennyolc éven aluliak. Az utánpótlás nevelés kis központként működik, a környező településekről is fogadjuk a kis focistákat. Tizenhárom településről jönnek hozzánk gyerkőcök. Reméljük, hogy ezek a számok bővülnek is a hamarosan - fogalmazott Karakai Richárd, majd elmondta, hogy a műfüves pályájuk húsz méterszer negyven méteres, palánkkal, led világítással, labdafogó hálóval látták el. Az elnök megköszönte a kivitelezőknek, az önkormányzatnak, illetve mindenkinek, aki hozzájárult a fejlesztéshez.

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:

Műfüves focipályát kaptak az egyedi utánpótlás focisták

Fotók: Cs.K.A.

A továbbiakban Családi János, az MLSZ megyei szervezetének társadalmi elnökségi tagja, a körzetközpontként működő Csornai Sportegyesület elnöke ismertette a beruházás részleteit. Kiemelte, hogy az MLSZ támogatta a kivitelezést a TAO-támogatás megszerzésével és az egyedi egyesületnek való átadásával. "A pálya jó helyre került, hiszen az elmúlt években folyamatosan érkeztek gyerekek Egyedről a körzetközpontba. Azon dolgozunk, hogy a legkisebb településről is eljuthassanak a gyerekek akár egy akadémiára, akár az NBI-be, akár külföldre. Az egyedi egyesülettel sosem volt ezzel gond, hiszen, ha látnak tehetséges gyerekeket, ajánlják a rendszerbe" - mondta a csornai elnök.

Horváth László, az MLSZ vármegyei igazgatóságának igazgatója címeres zászlót adott át az egyedi egyesületnek. Azért, jegyezte meg, hogy a zászló látványa buzdítsa a gyerekeket a kitartásra és a minél jobb teljesítményre.

A nemzeti színű szalag átvágása, azaz az ünnepélyes átadás után az egyedi utánpótlás focisták megtartották első edzésüket az új műfüves focipályán.A Rábaközben az egyedi kívül is több műfüves pálya épület a közelmúltban. Legutóbb Beledben adtak át egyet.

 

