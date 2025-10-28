Műfüves focipályát kaptak az egyedi utánpótlás focisták, a községben komoly sportélet zajlik - fotók, videó

Műfüves focipályát avattak Egyeden. A községben komoly múltja van a labdarúgásnak és a jelene is biztató. Komoly utánpótlásbázist építenek a sportkör vezetői, amihez szükség volt már a műfüvesre, hogy bármilyen zord időben edzhessenek a srácok. Ünnepélyes körülmények között adták a pályát hétfőn este. Németh Gábor polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a múltra építve bízhatnak a jövőben, hiszen a gyerekek lelkesen vesznek részt az egyesület életében.

Az egyedi műfüves pályát a helyi sportegyesület ifjú labdarúgói "vették át" a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Fotó: Cs. K. A.

Műfüves pálya az egyedi utánpótlásnak

A műfüves pályát Egyed sporttelepén, az öltöző és a nagy, füves pálya mellett építették meg. Karakai Richárd, az egyedi sportegyesület elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) mondott köszönetet, hogy a beruházás megvalósulhatott.

– Egyesületünknek jelenleg több mint száz igazolt labdarúgója van, hatvanan tizennyolc éven aluliak. Az utánpótlás nevelés kis központként működik, a környező településekről is fogadjuk a kis focistákat. Tizenhárom településről jönnek hozzánk gyerkőcök. Reméljük, hogy ezek a számok bővülnek is a hamarosan - fogalmazott Karakai Richárd, majd elmondta, hogy a műfüves pályájuk húsz méterszer negyven méteres, palánkkal, led világítással, labdafogó hálóval látták el. Az elnök megköszönte a kivitelezőknek, az önkormányzatnak, illetve mindenkinek, aki hozzájárult a fejlesztéshez.

