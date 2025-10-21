Eladó a műemlék épület a győri Baross úton - Éjszakai bár is van a falai között

Eladásra kínálnak Győrben, a Baross úton egy négy szintes, felújított műemlék épületet. Összesen 441 négyzetméteres, tartozik hozzá pince is, hirdeti az ingatlanbazar.hu. Az 1990-es évek elején, a műemlék homlokzat megtartása és felújítása mellett, minden előírást betartva, de az akkori legmodernebb technikát alkalmazva, teljesen újjáépítették. Az épület szintjeit akkor a tulajdonos technikailag és gépészetileg is elválasztotta egymástól, az egyes szintek és ingatlan egységek teljesen függetlenül is funkcionálnak. Az épületben jelenleg két vendéglátó egység, és két különálló lakás található. 358 millió forint az ára.

Eladó műemlék épület Győrben, a Baross úton. Négy szintes. Fotó: ingatlanbazar.hu



Eladó műemlék épület

2013-ban felújították a homlokzatot is. Ugyanekkor, cserélték a villany- és vízvezetékeket és a fűtésrendszert, kifestették az épületet. A tulajdonos az épület társasházzá alakítását is előkészítette. Az új tulajdonos tervei szerint döntheti el, hogy a frekventált helyen fekvő épületet milyen formában hasznosítja a továbbiakban. Az ingatlanhoz megváltott belvárosi parkolóhelyek tartoznak, melyek átadhatók.

A pince 102 négyzetméteres, vendéglátó egység, jelenleg éjszakai bár. Három helyiség, vizesblokkok, bárpult. Elektromos fűtés, természetes szellőzési rendszer. A földszint 63 négyzetméter és söröző. Vendégtér, söntés, bárpult, konyha, előkészítő, raktár, külön helyiség, felújított vizesblokk. Elektromos fűtés. Az első emeleten 106 négyzetméteres lakás található, nappalival és egy szobával. Összkomfortos, tágas konyha-étkező, a konyhából nyíló, az ég felé nyitott, falakkal körbezárt belső terasz, kádas fürdőszoba WC-vel és egy különálló WC.

A második emeleten és a tetőtérben 104 négyméteres lakás van, két szobával, nagyméretű konyhával, zuhanyzós fürdőszobával. Különálló WC, a nappaliból nyíló gardrób szoba tartozik hozzá, melyből a tetőtérben lévő kisebb szoba közelíthető meg. A harmadik emelten és a tetőtérben tetőtéri szoba van, tetőablakkal.

További fotók itt tekinthetők meg.