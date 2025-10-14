Rossz hír a zenecsatornák rajongóinak

Az Euronews számolt be arról, hogy a Paramount Global 44 év után öt MTV-csatorna sugárzását állítja le Európában. Mindez azt jelenti, hogy 2025. december 31-ével eltűnik a magyarországi kínálatokból is az MTV Music, az MTV 80's, az MTV 90's, a Club MTV és az MTV Live.

A döntés hátterében pénzügyi okok állnak, a Paramount jelenlegi prioritása, hogy jelentősen csökkentse a költségeit a Skydance Mediával való összeolvadása előtt. Ugyanakkor a megszűnésben az emberek médiafogyasztási szokásainak változása is meghatározó tényező, hiszen az emberek egyre inkább az internetet és a digitális felületeken fogyasztanak tartalmakat, a zenekedvelőkre pedig ez hatványozottan érvényes.

Így kezdődött az MTV története

Az MTV adása 1981. augusztus 1-jén, helyi idő szerint 12:01-kor kezdődött meg a csatorna sugárzása, a The Buggles Video Killed the Radio Star című dalának videóklipjével indult, 1987-ben kezdte meg az európai sugárzását. Először kizárólag zenei műsorokkal, majd később bővítette a kínálatát különféle saját gyártású reality- és más jellegű sorozataival.