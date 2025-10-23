október 23., csütörtök

Lild a falvakban is

1 órája

A Lidl mozgóbolt a legkisebb faluba is eljut, belestünk a raktárkamionba, nézzen velünk körül ön is! - videó

Berobbant a Lidl mozgóboltja Szilsárkányba. Már az érezését is sokan várták és a forgalom nem lankadt az első egy órában sem. A mozgóbolt vásárlói azt mondják, örülnének, ha rendszeresen érkezne hozzájuk a felpakolt jármű. Belestünk a raktárkamionba is.

Cs. Kovács Attila

Az élelmiszer ellátás új formáját próbálja ki a Lidl kereskedelmi vállalt, mozgóboltot küld a legkisebb településekre. Szilsárkányba is megérkezett szerdán délután a jármű és a falu központjában parkolt le. Mögötte a mozgóboltot ellátó raktárkamion is ott állt, amibe a kisalfold.hu is benézhetett. A szilsárkányiak várták már a kisbuszt és elégedettek voltak a kínálattal. Úgy látták hogy ugyanazt a minőséget kapták, mint a hozzájuk legközelebbi csornai Lidl-áruházban.

A Lidl mozgóbolt érkezett meg Szilsárkányba szerda délután.
A Lidl mozgóboltja gyorsan népszerű lett, a helyiek várták az érkezését és számítanak rá máskor is. Fotó: Cs. K. A. 

Mozgóbolt a falvakban

– Örülök neki, hogy megjelent a Lidl a faluban. Egy boltunk van, kell neki a konkurencia a magas árak miatt-mondta érdeklődésünkre Nagy Tímea, aki az elsők között állt sorba a mozgóbolt ablakánál. Hozzátette kérdésünkre, hogy az árak szerinte ugyanazok, mint az áruházban. Ő ismeri a Lidl termékeit és ha rendszeres lesz a mozgóbusz Szilsárkányban, ő biztosan állandó vevő lesz.

A jó üzletpolitikához hozzátartozik a megfelelő, udvarias kiszolgálás is. A szilsárkányi vásárlók ezt is megkapták, hiszen a kisbusz munkatársai kedvesen, mosolyogva és készségesen fogadták őket. Ha valami éppen nem volt készleten, azonnal felírták, hogy legközelebb már az se hiányozzon a polcokról. A Lidl kisbusza, a mozgóbolt nyolcvanféle árut kínál a vásárlóknak. "Mozgó üzletünkkel minden helyszínen a település központjában állunk meg, ahol néhány órán keresztül várjuk a helyieket friss, minőségi termékeinkkel" - hirdeti a cég. Az üzletté alakított kisbuszban kiváló minőségű termékek kapnak helyet, zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek, ígérik. Ősszel negyvennyolc községet keresnek fel. 

Nagy Tímea örülne, ha máskor is vásárolhatna a mozgóboltban.

A kisbusz ellátását egy kamionnyi készlet biztosítja, ami Szilsárkányban a mozgóbolt mögött parkolt le. Bekukkantottunk oda is és valóban, ugyanazokkal a termékekkel találkoztunk, amikkel a Lidl-áruházakban. 

Tej, tejtermék, szalámi, zöldség, gyümölcs, szárazáru, konzervek, fagyasztott áruk, mintha csak a csornai üzlet gondolái között sétálnánk.

 

