Indulnak a Lidl mozgóboltok, nézze meg az első helyszíneket Győr-Moson-Sopronban!

A Lidl mozgóboltot küld a kistelepülésekre, hogy javítsa az élelmiszer ellátást a legkisebb falvakban is. Vármegyénkben három helyszínen áll meg a mozgóbolt.

Kisalföld.hu

A Lidl-áruházlánc támogatni szeretné a kistelepülések élelmiszer-ellátását, ezért mozgóboltokat állított szolgálatba a vállalat. A Lidl buszai, a mozgóboltok nyolcvanféle árut kínálnak a vásárlóknak. "Mozgó üzletünkkel minden helyszínen a település központjában állunk meg, ahol néhány órán keresztül várjuk a helyieket friss, minőségi termékeinkkel" - hirdeti a cég. Az üzletté alakított kisbuszban kiváló minőségű termékek kapnak helyet, zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott termékek, ígérik. Ősszel negyvennyolc községet keresnek fel, Győr-Moson-Sopronban Rétalapon, Károlyházán és Szilsárkányban lehet számítani a busz érkezésére.

A Lidl mozgóboltok három vármegyei településre mennek el.
A Lidl mozgóbolt kezdeményezése negyvennyolc településre érkezik ősszel. Vármegyénkben három községben áll meg. Fotó: Világgazdaság

Mozgóbolt friss áruval

A Lidl 4 keréken kezdeményezés a vállalkozás szerint olyan kistelepülésekre látogat el, ahol sokszor kihívást jelent megoldani a mindennapi bevásárlást, különösen saját gépjármű nélkül. A kínálat kialakításakor elsődleges szempontjuk volt, hogy a mindennapi bevásárláshoz szükséges alapvető élelmiszerek minél szélesebb választéka elérhető legyen a polcokon. A minőségi kínálat ráadásul ugyanazon az áron érhető el, mint egy hagyományos Lidl áruházban.

Győr-Moson-Sopronban három településre érkezik meg a buszbolt. Október 21-én, kedden, reggel hét órától délelőtt tizenegyig Rétalapon várja a vevőket. Október 22-én, szerdán, reggel héttől tizenegyig Károlyházán, délután egy órától négyig Szilsárkányban parkol le a jármű.

 

