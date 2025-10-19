Lidl 4 keréken
2 órája
Álmodtál róla hogy házhoz jön a bolt? Most megvalósult
A kék sárga üzlet támogatja a vidéki kisvárosok ellátását. Mozgó boltok járják az országot.
Formabontó megoldással támogatják a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják a helyieket friss, minőségi termékeikkel.
Mozgó bolt a te településeden is
A települések listája folyamatosan bővül.
10.21. Rétalap 7-11 9028 Győr, Jereváni utca 42.
10.22. Károlyháza 7-11 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai utca 49.
10.22. Szilsárkány 13-16 9300 Csorna, Soproni út 66/C.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre