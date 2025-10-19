október 19., vasárnap

Lidl 4 keréken

2 órája

Álmodtál róla hogy házhoz jön a bolt? Most megvalósult

Címkék#Győr#Rétalap#Csorna#Mosonmagyaróvár#bolt#élelmiszer

A kék sárga üzlet támogatja a vidéki kisvárosok ellátását. Mozgó boltok járják az országot.

Kisalföld.hu

Formabontó megoldással támogatják a kisebb vidéki települések élelmiszer-ellátását. Mozgó boltjukkal minden helyszínen a település központjában állnak meg, ahol néhány órán keresztül várják a helyieket friss, minőségi termékeikkel.

Mozgó boltok járják az országot.
Mozgó boltok járják az országot.
Fotó: Shutterstock

Mozgó bolt a te településeden is

A települések listája folyamatosan bővül.

10.21. Rétalap 7-11 9028 Győr, Jereváni utca 42. 

10.22. Károlyháza 7-11 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai utca 49.

10.22. Szilsárkány 13-16 9300 Csorna, Soproni út 66/C.

 

