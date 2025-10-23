Motoros bisztró nyílik kubai szendviccsel Győrben - fotók

Motoros bisztró nyílik Győrben november első napjaiban. A Szent Imre út és Pannónia utca kereszteződésében, a szabadhegyi vasútállomás közelében az utcasarkon áll egy büfé. Öt év alatt legalább négyszer, ötször cserélt gazdát a hely. Legutóbb a győrasszonyfai Király étterem nyitott ott egy helyet, előtte a leginkább hajnalban nyitó, hurkát, kolbászt kínáló reggelizők voltak, de az is megesett, főtt ételt, gulyáslevest, rizses húst is lehetett az éppen aktuális étkezdében enni. A változások sora a coviddal kezdődött, most Hegedűs Éva nyit egy új helyet. Érdeklődtünk, miért éri meg belevágni most Győrben egy vendéglátóhely üzemeltetésébe.

Motoros bisztró nyílik Győrben kubai szendviccsel

Motoros bisztró nyílik Győrben kubai szendviccsel

- Nagy bátorság kell ma egy vendéglátóhely nyitásához. Nekem ez egy szerelem. Húsz éve vagyok a szakmában, látom, hogy mi hiányzik Győrből. Minden vendéglátóhely a belvárosban van, így gondoltam, érdemes lenne nyitni egyet távolabb is is - felelte érdeklődésünkre Hegedűs Éva, aki Győrben, Szabadhegyen nyit motoros bisztrót a napokban.

Minden nap reggel hattól este 8-ig, pénteken és szombaton éjfélig lesznek nyitva. Győrben a belvároson kívül nem találni hétvégén nyitva tartó reggelizőhelyet, vagy este 9-kor nem McDonald's vagy pizzás.

Hegedűs Éva mindig a saját igényből indul ki, számít a motorosokra is, hiszen ő is motoros, még ha kezdő is, illetve a környéken az egykori büfék is korábban az ott dolgozó munkásokra építettek, akik korán reggel már ott toporogtak a pultnál. Ő több mint 20 évet vendéglátózott, a rendőrségi bisztrót csinálta a Zrínyi utcában.

- Amikor látták, hogy nyitunk, nagyon sokan érdeklődtek, hiszen ez egy bejáratott büfé volt. Bisztró lesz, de hamburger, hot-dog, pizza nem lesznek. Kubai szendvicseink azonban igen: sok mindent rostlapon csinálunk. A kubai szendvics egy 25 centis félbevágott bagett megpirítva, bele majonéz, vékony hús, cheddar sajt. Magyaros reggeliző helyként lesz például tojásrántotta. A párommal együtt bízunk a sikerben, hiszen szívvel-lélekkel csináljuk majd.