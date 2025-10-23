1 órája
Motoros bisztró nyílik kubai szendviccsel Győrben - fotók
Hegedűs Éva kubai szendviccsel csábítja a családokat is. Motoros bisztró nyílik Győrben hamarosan Szabadhegyen.
Motoros bisztró nyílik Győrben november első napjaiban. A Szent Imre út és Pannónia utca kereszteződésében, a szabadhegyi vasútállomás közelében az utcasarkon áll egy büfé. Öt év alatt legalább négyszer, ötször cserélt gazdát a hely. Legutóbb a győrasszonyfai Király étterem nyitott ott egy helyet, előtte a leginkább hajnalban nyitó, hurkát, kolbászt kínáló reggelizők voltak, de az is megesett, főtt ételt, gulyáslevest, rizses húst is lehetett az éppen aktuális étkezdében enni. A változások sora a coviddal kezdődött, most Hegedűs Éva nyit egy új helyet. Érdeklődtünk, miért éri meg belevágni most Győrben egy vendéglátóhely üzemeltetésébe.
- Nagy bátorság kell ma egy vendéglátóhely nyitásához. Nekem ez egy szerelem. Húsz éve vagyok a szakmában, látom, hogy mi hiányzik Győrből. Minden vendéglátóhely a belvárosban van, így gondoltam, érdemes lenne nyitni egyet távolabb is is - felelte érdeklődésünkre Hegedűs Éva, aki Győrben, Szabadhegyen nyit motoros bisztrót a napokban.
Minden nap reggel hattól este 8-ig, pénteken és szombaton éjfélig lesznek nyitva. Győrben a belvároson kívül nem találni hétvégén nyitva tartó reggelizőhelyet, vagy este 9-kor nem McDonald's vagy pizzás.
Hegedűs Éva mindig a saját igényből indul ki, számít a motorosokra is, hiszen ő is motoros, még ha kezdő is, illetve a környéken az egykori büfék is korábban az ott dolgozó munkásokra építettek, akik korán reggel már ott toporogtak a pultnál. Ő több mint 20 évet vendéglátózott, a rendőrségi bisztrót csinálta a Zrínyi utcában.
- Amikor látták, hogy nyitunk, nagyon sokan érdeklődtek, hiszen ez egy bejáratott büfé volt. Bisztró lesz, de hamburger, hot-dog, pizza nem lesznek. Kubai szendvicseink azonban igen: sok mindent rostlapon csinálunk. A kubai szendvics egy 25 centis félbevágott bagett megpirítva, bele majonéz, vékony hús, cheddar sajt. Magyaros reggeliző helyként lesz például tojásrántotta. A párommal együtt bízunk a sikerben, hiszen szívvel-lélekkel csináljuk majd.
