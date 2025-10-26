október 26., vasárnap

In memoriam

57 perce

Mosonmagyaróvári sortűz: a víztorony piros-fehér-zöld világításával tisztelegtek a hősök előtt

Október 23-án mutatták be a mosonmagyaróvári víztorony új díszvilágítását. A mosonmagyaróvári sortűz emléknapján, a városi gyásznapon szintén piros-fehér-zöld fénybe borult.

Mészely Réka

Az október 23-ai ünnep keretében mutatták be a mosonmagyaróvári víztorony új díszkivilágítását. A torony vasárnap, a mosonmagyaróvári sortűz tiszteletére szintén piros-fehér-zöld világítást kapott.

Mosonmagyaróvári sortűz: a víztorony piros-fehér-zöld világításával tisztelegtek a hősök előtt.
Mosonmagyaróvári sortűz: a víztorony piros-fehér-zöld világításával tisztelegtek a hősök előtt. Fotó: Molcsányi Máté

A mosonmagyaróvári sortűz előtt is nemzeti színekkel tisztelegtek

"Október 23-a alkalmából a víztorony először piros–fehér–zöld fényekben ragyogott fel, amelyet egy meghitt, ünnepélyes eseményen csodálhattunk meg." – közölte a napokban az Aqua Szolgáltató Kft. közösségi oldalán. Mint írták, ez a kezdeményezés csak a kezdet — a jövőben minden neves alkalommal más és más színekben fog tündökölni a víztorony, hogy együtt ünnepelhessük fontos pillanatokat.

Hozzátették: hamarosan érkezik egy izgalmas pályázat is ezzel kapcsolatban, úgyhogy érdemes figyelni az oldalukat.

Vasárnap, a mosonmagyaróvári sortűz tiszteletére szintén kivilágították a tornyot. 

Mosonmagyaróvári sortűz: a víztorony piros-fehér-zöld világításával tisztelegtek a hősök előtt

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

