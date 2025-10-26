1 órája
Mosonmagyaróvári sortűz: Elmentek forradalmat nézni
Együtt mentünk forradalmat nézni, melynek emléke ma is elevenen él bennem – sóhajtotta Gábor Józsefné az 1956. október 26-ai mosonmagyaróvári sortűz egyik utolsó túlélője, aki a Lajta-parti város huszadik századának legvéresebb napján maradandóan megsérült, és bátyja karnyújtásnyira vesztette életét – sokakkal együtt – az egykori határőrlaktanyánál. A sortűz 69. évfordulójára emlékeztek Mosonmagyaróváron.
Mosonmagyaróvár 69 évvel ezelőtt bekövetkezett tragédiájára, a sortűzre emlékeztek vasárnap városszerte, koszorúkat helyezve el a hősök emléktábláinál. A Lajta-parti városban 1956. október 26-án gyilkos sortűz fogadta a forradalmi tömeget, akik el akarták foglalni a határőrlaktanyát. A mai napig nem tudni, hány áldozata volt a mosonmagyaróvári sortűznek.
Mosonmagyaróvári sortűz: emléke elevenen él
– Mosonmagyaróváron már csak ketten vagyunk, akik túlélték ezt a borzalmat: Rákóczi Györgyné és én. Együtt mentünk forradalmat nézni – avatott Gábor Józsefné, aki 16 éves korában élte meg ’56-ot, a sortüzet pedig az első sorból. Mindkét lába megsérült, szeme előtt lőtték halálra szeretett bátyját, az akkor 31 éves fiatalembert.
Anyu, agyonlőtték Gyurit!
– Anyu agyonlőtték Gyurit! – idézte 69 évvel ezelőtti, édesanyjához intézett mondatát Ági néni, aki sebesülésével a győri kórházba került, szülei tizenkilenc napig nem is tudtak róla.
– Bátyám a timföldgyárban dolgozott, hatan voltunk testvérek. Engem a szüleim nem engedtek el, de kiszöktem. Mindkét lábam szilánkot kapott. A testvéremet az óvári temetőben temették el. Sokáig nem lehetett az akkor történtekről sem beszélni. Ahányszor a laktanyához kijövünk, mindig előjönnek a fájó emlékek. Szívesen megyek iskolákba is beszélni az akkor átéltekről, hogy a mai fiatalok is megtudják, mi történt akkor. A napokban éppen a Haller-iskolában jártam, a diákok nagyon figyelmesen hallgattak, egy gyerek kérte is, mutassam meg a sebesülésemet – fogalmazott érdeklődésünkre Ági néni, megjegyezve, hogy álmodni sem mert volna, hogy ott és akkor 69 évvel ezelőtt sortűz dördül el.
– Gyerek voltam akkor, de azt érezni lehetett, hogy változást hoz az az esemény. Állandóan rettegtünk, féltünk az ÁVH-tól – tette még hozzá Gábor Józsefné, aki két évtizede vezeti a 34 esztendős Mosonmagyaróvári '56-os Egyesületet.
Közös cél a szabadság
A nap folyamán a város több pontján is tartottak megemlékezéseket: a magyaróvári temetőből a Gyári úton keresztül vonultak a megemlékezők a Gyász térre – a hatvankilenc évvel ezelőtti eseményekhez hasonlóan.
Itt Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja tisztelgett a hősök előtt. Mint elmondta, 1956 tizenhárom forradalmi napja a csoda volt, a nemzeti egység pillanata, mely emberi értékeket mutatott fel. Egy cél lebegett mindenki előtt: a szabadság. A történész az emlékezés fontosságára is felhívta a figyelmet.
Az áldozatokért, túlélőkért Bodó Zoltán római katolikus plébános mondott imát. Dédanyám emlékezete… címmel a Bolyai Technikum tizedikes diákjai fájóan megható előadásban hozták el napjaikba a történelmet. A megemlékezés koszorúzással zárult.
