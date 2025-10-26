október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
In memoriam 1956

1 órája

Mosonmagyaróvári sortűz: Elmentek forradalmat nézni

Címkék#Mosonmagyaróvár#sortűz#forradalom

Együtt mentünk forradalmat nézni, melynek emléke ma is elevenen él bennem – sóhajtotta Gábor Józsefné az 1956. október 26-ai mosonmagyaróvári sortűz egyik utolsó túlélője, aki a Lajta-parti város huszadik századának legvéresebb napján maradandóan megsérült, és bátyja karnyújtásnyira vesztette életét – sokakkal együtt – az egykori határőrlaktanyánál. A sortűz 69. évfordulójára emlékeztek Mosonmagyaróváron.

Mészely Réka

Mosonmagyaróvár 69 évvel ezelőtt bekövetkezett tragédiájára, a sortűzre emlékeztek vasárnap városszerte, koszorúkat helyezve el a hősök emléktábláinál. A Lajta-parti városban 1956. október 26-án gyilkos sortűz fogadta a forradalmi tömeget, akik el akarták foglalni a határőrlaktanyát. A mai napig nem tudni, hány áldozata volt a mosonmagyaróvári sortűznek.

Mosonmagyaróvári sortűz: emlékezés a Gyász téren.
Mosonmagyaróvári sortűz: emlékezés a Gyász téren. Fotó: Molcsányi Máté

Mosonmagyaróvári sortűz: emléke elevenen él

– Mosonmagyaróváron már csak ketten vagyunk, akik túlélték ezt a borzalmat: Rákóczi Györgyné és én. Együtt mentünk forradalmat nézni – avatott Gábor Józsefné, aki 16 éves korában élte meg ’56-ot, a sortüzet pedig az első sorból. Mindkét lába megsérült, szeme előtt lőtték halálra szeretett bátyját, az akkor 31 éves fiatalembert.

Fotó: Molcsányi Máté

Anyu, agyonlőtték Gyurit!

– Anyu agyonlőtték Gyurit! – idézte 69 évvel ezelőtti, édesanyjához intézett mondatát Ági néni, aki sebesülésével a győri kórházba került, szülei tizenkilenc napig nem is tudtak róla. 

– Bátyám a timföldgyárban dolgozott, hatan voltunk testvérek. Engem a szüleim nem engedtek el, de kiszöktem. Mindkét lábam szilánkot kapott. A testvéremet az óvári temetőben temették el. Sokáig nem lehetett az akkor történtekről sem beszélni. Ahányszor a laktanyához kijövünk, mindig előjönnek a fájó emlékek. Szívesen megyek iskolákba is beszélni az akkor átéltekről, hogy a mai fiatalok is megtudják, mi történt akkor. A napokban éppen a Haller-iskolában jártam, a diákok nagyon figyelmesen hallgattak, egy gyerek kérte is, mutassam meg a sebesülésemet – fogalmazott érdeklődésünkre Ági néni, megjegyezve, hogy álmodni sem mert volna, hogy ott és akkor 69 évvel ezelőtt sortűz dördül el.

– Gyerek voltam akkor, de azt érezni lehetett, hogy változást hoz az az esemény. Állandóan rettegtünk, féltünk az ÁVH-tól – tette még hozzá Gábor Józsefné, aki két évtizede vezeti a 34 esztendős Mosonmagyaróvári '56-os Egyesületet.

Fotó: Molcsányi Máté

Közös cél a szabadság

A nap folyamán a város több pontján is tartottak megemlékezéseket: a magyaróvári temetőből a Gyári úton keresztül vonultak a megemlékezők a Gyász térre – a hatvankilenc évvel ezelőtti eseményekhez hasonlóan.

Itt Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja tisztelgett a hősök előtt. Mint elmondta, 1956 tizenhárom forradalmi napja a csoda volt, a nemzeti egység pillanata, mely emberi értékeket mutatott fel. Egy cél lebegett mindenki előtt: a szabadság. A történész az emlékezés fontosságára is felhívta a figyelmet. 

Az áldozatokért, túlélőkért Bodó Zoltán római katolikus plébános mondott imát. Dédanyám emlékezete… címmel a Bolyai Technikum tizedikes diákjai fájóan megható előadásban hozták el napjaikba a történelmet. A megemlékezés koszorúzással zárult.

Mosonmagyaróvári sortűz: Elmentek forradalmat nézni

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu