Megemlékezés

54 perce

A mosonmagyaróvári sortűz súlyos sérültje az utolsó kenetet is megkapta

Az óvári agráregyetem egykori dékánjára, az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz egyik súlyos sérültjére, dr. Kuroli Gézára emlékezett vissza közeli rokona közösségi oldalán. A Pro Urbe-díjjal is kitüntetett professzor a mosonmagyaróvári sortűzben súlyosan sérült, az utolsó kenetet is megkapta.

Kisalföld.hu

A 2016-os esztendő mosonmagyaróvári Pro Urbe díjasa, dr. Kuroli Géza 1936 októberében született Szerecsenyben és húszévesen, 1956 szeptemberében érkezett Óvárra. Gazdász akart lenni. Elsőévesként ő is azok között volt, akik a szolidaritás jegyében az óvári laktanyához vonultak. Az ünneplés  és a tüntetés az ÁVH-s laktanya előtt véres megtorlásba torkollott. A fiatalembert a földön kúszva találta el a géppuskatűz. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az utolsó kenetet is feladták neki. Hét műtét várt rá. Nagy akaraterejének, élni akarásának köszönhető felépülése. Az egyetemen sem veszített évet. A mosonmagyaróvári sortűz 69. évfordulóján rokona, dr. Kuroli Enikő is megemlékezett a professzorra.

A mosonmagyaróvári sortűzben dr. Kuroli Géza súlyosan sérült
A mosonmagyaróvári sortűzben dr. Kuroli Géza súlyosan sérült meg.
Fotó: Dr. Kuroli Enikő Facebook-oldala

A mosonmagyaróvári sortűz súlyos sérültje az utolsó kenetet is megkapta

Az 1956-os, mosonmagyaróvári sortűz emléknapján szeretettel emlékezem Édesapám unokatestvérére, dr. Kuroli Géza (1936-2016) professzor úrra, akinek ez a nap volt abban az évben a második születésnapja. Az én szememben ő az egyik legnagyobb hős. Túlélte a súlyos sérüléseket, gazdász, egyetemi tanár, majd dékán lett, nem utolsó sorban pedig egy nagyszerű EMBER. 

 – írta közösségi oldalán dr. Kuroli Enikő. 

Elsőéves gazdászként Kuroli Géza is azok között volt, akik a fővárosi és a lengyel társaikkal való szolidaritás jegyében az óvári laktanyához vonultak. A mosonmagyaróvári sortűzben egy lövedék olyan roncsolást végzett a testében, hogy a győri kórházban az orvosok azt hitték, a másnap reggelt sem éri meg. A nagy vérveszteség láttán – beleegyezésével – megkapta az utolsó kenetet is. Az első kórházi éjszakát elkülönítve töltötte, mint reménytelen eset. Túlélte. A súlyos sérülés következményeit műtétek sorát igénylő gyógykezelés követte. Harminchat kilóra lefogyott, hét műtét, vérátömlesztés, és öt hónapnyi lábadozás várt rá. A nélkülözések, szervezete csökkent értékű energiái ellenére sikeresen befejezte egyetemi tanulmányait, így nem veszített évet. A győri kórházba Svédországból egy repülőgéppel hoztak gyógyszereket, és felajánlották neki, hogy velük mehet, de ő nem akarta elhagyni az országot.

 

