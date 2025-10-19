Óriási eredmény: az agrárminiszter Dunaszeg ikonikus tavával kapcsolatban nagy bejelentést tett

Október 18-án adták át másfél évnyi várakozás után Dunaszeg büszkesége, a Morotva-tó mellett a megújult kilátót. Helyszíni riportunkat és a csoda szép fotókat a kiemelt szavakra kattintva éri el.

Egyszerre régi és új a Morotva-tavi kilátó. Az agrárminiszter a Morotva-tóval kapcsolatban jelentett be fontos eredményt.

Fotó: Csapo Balazs

Az eseményen Nagy István agrárminiszter is részt vett, aki megragadta az alkalmat a fontos bejelentésre.

Hosszú egyeztetések és tárgyalások után örömmel jelenthetem be, hogy a Morotva-tó osztrák tulajdonban lévő részét vissza tudtuk vásárolni, így az teljes mértékben magyar kézbe került. Ez túlmutat a gazdasági jelentőségén, hiszen főleg szimbolikus értékű: az összefogást jelképezi. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben. Amit a természet ad, az egyedi és megismételhetetlen.

– jelentette be.

Kattintson a képre és lapozza végig a Morotva-tavi kilátónál készült képeket! Egyszerre új és régi az október 18-án átadott létesítmény: