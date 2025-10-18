2 órája
Harminchat lépcső vezet a Morotva-tó szépségéhez – Átadták az új kilátót – XXL galéria
Másfél évet kellett várni, de minden nap megérte. Végre átadták a Morotva-tavi kilátót, amelynek nemcsak a dunaszegiek örülhetnek, hanem a természet szerelmesei is. Sok fotót hoztunk az új kilátóról, az új kilátóból.
Október 18-án adták át a Dunaszegen található Morotva-tavi kilátót, amely egyúttal madárles is. A régi kilátót megerősítve, meghosszabbítva épetítték meg az új létesítményt. A közel tíz–tizenkét méter magas, harminchat lépcsőfokból álló kilátóból a tó és a környék csodája tárul elénk.
Öröm és büszkeség, hogy együtt ünnepelhetjük a Morotva-tavi kilátót és madárlest. Még egy lépést tettünk a közösséggel azért, hogy zöldebbé és élhetőbbé váljon Dunaszeg
– emelte ki Bartha Gusztáv, Dunaszeg polgármestere az október 18-i átadón a nagy számban megjelentek előtt.
Lapunk kérdésére elárulta, az új kilátó bruttó 45 millió forintból épült meg.
Őt követően Nagy István agrárminiszter kapott szót.
Ünnepélyes pillanat ez. Mindannyiunk számára kitüntetett élmény, hogy az új kilátót közösen birtokba vegyük. Nagy öröm, hiszen a térség nemzeti kincsei egyszerre élményt és tanulást jelentenek. Ez a hely a természet csendes tanítója: a Morotva-tó által közelebb kerülhetünk a természethez, megismerhetjük a vízparti életet, a növény- és állatvilágot. Más arcát mutatja a természet minden évszakban, sőt minden napszakban is
– húzta alá beszédében az agrárminiszter, utalva arra, hogy érdemes gyakran felkeresni a Morotva-tavat, és csendben elidőzni a szépségében.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotót az újonnan átadott Morotva-tavi kilátóról!
Átadták a Morotva-tavi kilátót, megérte várniFotók: Csapó Balázs
Nagy István megragadta az alkalmat, hogy nagy bejelentést tegyen.
Hosszú egyeztetések és tárgyalások után örömmel jelenthetem be, hogy a Morotva-tó osztrák tulajdonban lévő részét vissza tudtuk vásárolni, így az teljes mértékben magyar kézbe került. Ez túlmutat a gazdasági jelentőségén, hiszen főleg szimbolikus értékű: az összefogást jelképezi. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben. Amit a természet ad, az egyedi és megismételhetetlen.
A programon bemutatót tartottak a helyi óvodások, akik ősszel és állatokkal kapcsolatos dalokat és verseket adtak elő. A Magyar Madártani Egyesület tagjainak vezetésével a gyerekek madáreleséget készíthettek, kicsik és nagyok vezetett túrán vehettek részt a tó körül. Az esemény fénypontja az új kilátó birtokba vétele volt, amelyre másfél évet vártak.
Ilyen bájos műsort adtak a dunaszegi gyerekek:
kisalfold.hu videó
