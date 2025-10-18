Harminchat lépcső vezet a Morotva-tó szépségéhez – Átadták az új kilátót – XXL galéria

Október 18-án adták át a Dunaszegen található Morotva-tavi kilátót, amely egyúttal madárles is. A régi kilátót megerősítve, meghosszabbítva épetítték meg az új létesítményt. A közel tíz–tizenkét méter magas, harminchat lépcsőfokból álló kilátóból a tó és a környék csodája tárul elénk.

Egyszerre régi és új a Morotva-tavi kilátó. További képekért görgessen lejjebb!

Fotó: Csapo Balazs

Öröm és büszkeség, hogy együtt ünnepelhetjük a Morotva-tavi kilátót és madárlest. Még egy lépést tettünk a közösséggel azért, hogy zöldebbé és élhetőbbé váljon Dunaszeg

– emelte ki Bartha Gusztáv, Dunaszeg polgármestere az október 18-i átadón a nagy számban megjelentek előtt.

Lapunk kérdésére elárulta, az új kilátó bruttó 45 millió forintból épült meg.

Őt követően Nagy István agrárminiszter kapott szót.

Ünnepélyes pillanat ez. Mindannyiunk számára kitüntetett élmény, hogy az új kilátót közösen birtokba vegyük. Nagy öröm, hiszen a térség nemzeti kincsei egyszerre élményt és tanulást jelentenek. Ez a hely a természet csendes tanítója: a Morotva-tó által közelebb kerülhetünk a természethez, megismerhetjük a vízparti életet, a növény- és állatvilágot. Más arcát mutatja a természet minden évszakban, sőt minden napszakban is

– húzta alá beszédében az agrárminiszter, utalva arra, hogy érdemes gyakran felkeresni a Morotva-tavat, és csendben elidőzni a szépségében.

