Mofémos emlékek

1 órája

Találkozón idézték fel a közös élményeket az egykori csornai mofémosok, összetartó kollektíva volt

A közelmúltban tartották meg a hagyományos csornai Mofém-találkozót. A gyár egykori dolgozói jönnek össze ilyenkor, hogy felidézzék a szép emlékeket. Ezúttal Sopronnémetibe hívták őket a szervezők. A Mofém meghatározó cége volt Csornának.

Cs. Kovács Attila

Egykori csornai mofémos dolgozók találkoztak a közelmúltban, hogy munkahelyükre, a régen bezárt gyárra emlékezzenek és visszagondoljanak az együtt eltöltött évekre, évtizedekre. Abdai Imre, Csorna volt alpolgármestere, a cég volt munkatársa kezdeményezte évekkel ezelőtt az első összejövetelt és rendezi meg azóta is rendületlenül a találkozót. Ezúttal Sopronnémetiben, a Keszeg-ér parti kenukikötőben, ahol egy szintén régi kolléga, a község polgármestere, Bognár Sándor vállalta a házigazda szerepét. A Mofém egykor több száz alkalmazottat foglalkoztatott.

A csornai Mofém egykori dolgozói tartottak találkozót Sopronnémetiben.
A csornai Mofém kollektívája régen is összetartó közösség volt és most szívesen találkoznak. 

Mofémos dolgozók találkoztak

– Jó újra együtt lenni, felidézni a közös élményeket, együtt keseregni a gyár sorsán és megemlékezni az azóta elhunyt társainkról. Sajnos, egyre többen vannak, akik már odafentről figyelnek bennünket. Rendezvényünket támogatta a mai is működő "anyacégünk", a Strohm-Mofém Zrt., amely idén ünnepli fennállásának százhuszonötödik évfordulóját. Ebben a százhuszonöt évben harmincöt esztendeig a csornai Mofém is fontos szerepet játszott-fogalmazott Abdai Imre. 

A főszervező rövid áttekintést is adott a vállalt múltjából. Eszerint a Mofém csornai gyáregysége 1969. február 1-jén kezdte meg működését a forgácsoló és csiszoló üzemrésszel, százhúsz dolgozóval. A technológia színvonala, főleg a későbbiekhez hasonlítva igencsak kezdetleges volt. Abdai Imre hozzátette: ő ugyanabban az évben, szeptember 1-jén vette fel a munkát a cégnél, a forgácsolóban, majd rövid kitérővel 1973. októberében ismét ott helyezkedett el.

Az gyár folyamatosan fejlődött, a munkafeltételek, a géppark, a gyáregység infrastruktúrája óriási lépéssekkel haladt előre. A forgácsoló, a csiszoló, az öntöde, a szerszámüzem, a szerelde, majd később a galvanizáló vonzotta a csornai és a környékbeli dolgozókat, akik szép számmal találták meg a számításukat a Mofémban. Egyre nagyobb szükség volt szakképzett alkalmazottakra, így számos lehetőség nyílt szakmai képzésekre, továbbtanulásra. 

1991-ben új korszak kezdődött, hiszen gyáregységből Mofém-Csorna Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vé váltak. Aztán a kétezres évek eleje komoly, embert próbáló változásokat hozott Csornára. Megkezdődött a "lejtmenet", jöttek az elbocsájtások. "2002. januárjában az én mofémos pályafutásomnak is vége lett. Az utcára kilépve értettem meg, hogy mit is jelentett számomra ez a gyár, ez a munkahely, ahol huszonnyolc évet húztam le"-jegyezte meg Abdai Imre. 

A Mofém hanyatlását a város is megérezte, hiszen fénykorában a cég komoly gazdasági erőt képviselt. Amellett, hogy több száz ember megélhetését biztosította, a településnek is sok támogatást adott. 

– A mofémos találkozók azért is fontosak, hogy a volt kollégák érezzék, még mindig a közösséghez tartoznak. És hiába múltak el az évek, hiába nem találkozunk nap mint nap, még mindig odafigyelnek egymásra-tette hozzá Abdai Imre.

 

