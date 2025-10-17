Kilencvenmilliót kért és kapott az MKC az önkormányzattól

Márciusban számoltunk be arról, hogy a negyvenmillió forint visszatérítendő működési támogatást kért Gáspár Botond András, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület elnöke a mosonmagyaróvári önkormányzattól. Most újabb támogatásért fordult az MKC a városhoz.

Az MKC támogatásához valamennyi képviselő hozzájárult.

Fotó: Kerekes István

Az MKC-nak 14 igen a támogatásra

Gáspár Botond András, mint a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület elnöke kérelmében előadta, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének határozata alapján a sportszervezetek számára jóváhagyott teljes működési típusú támogatás legfeljebb negyven százalékáig volt lehetőség igazolási- és támogatási igazolási kérelmet benyújtani idén augusztus végéig.

Szeptembertől az igazolási- és támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét minden sportszervezet számára letiltják. Ezek alapján a sportegyesület a számára megítélt összeg negyven százalékát kapta meg eddig idén, illetve ezen felül további 95.109.147 forint TAO támogatásra jogosult. Tekintettel arra, hogy a szervezet finanszírozása nagyrészt a TAO támogatásból biztosított, így ez a döntés ellehetetleníti a működést. Az utánpótlás nevelés, a fiatalok sportolási lehetősége továbbra is kiemelt fontosságú, ezért 90 millió forint visszatérítendő működési támogatást kért az egyesület az átmeneti likviditási gondjai megoldására, melyet az utánpótlás nevelés finanszírozására kíván felhasználni.

Az átmeneti, 90 millió forint összegű visszatérítendő működési támogatás visszafizetése előreláthatólag 2026. március 31. napjáig történne meg az egyesület részéről.

Staár Katalin (Fidesz-KDNP) képviselő elmondta, az egyesület a márciusban kért 40 millió forintot visszafizette. Érdeklődött, hogy mi a biztosítéka annak, hogy a most igényelt 90 millió forint elég lesz. Javasolta, hogy a klub gazdálkodásáról hozzon egy beszámolót.

– A klub zökkenőmentes működése fontos

– emelte ki a felügyelőbizottság elnöki tisztségét is betöltő képviselő, megjegyezve, hogy támogatják a klub segítségkérését.

Szabó Miklós polgármester hozzátette: az egyesület az utánpótlásra fordítja a kért összeget, hangsúlyozta, hogy a felügyelőbizottságnak joga van betekinteni a gazdálkodásba.

– Örülök, hogy nyugalom van az MKC háza táján

– tette hozzá a városvezető.