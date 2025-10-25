1 órája
Mindenszenteki készülődés a győri piacon - mutatjuk az árakat
Pontosan egy hét múlva Mindenszentek. A legtöbben már előre készülnek a temető látogatásra és most megveszik a koszorúkat és virágokat. Mutatjuk a győri Vásárcsarnok kínálatát.
Mindenszentek hangulata lengte be a szombati piacot a győri Vásárcsarnokban. A legtöbben krizantémot és koszorút vettek a temető látogatáshoz. Mutatjuk mennyibe kerülnek most az emlékezés kellékei.
Mindenszentek virága
A palánta szezonkezdete óta nem volt ekkora nyüzsgés a külső árusító helyeken a Vásárcsarnoknál. A legtöbben már a jövő hétvégére készülődve beszerzik a koszorúkat, mécseseket és virágokat.
– A Mindenszentek közeledtével jelentősen megélénkült a forgalom. A krizantémot keresik a legtöbben, a fehér és a színes egyformán népszerű – mondta el Kalmárné Surányi Katalin, a Kalmár kertészet egyik tulajdonosa. Sandjukon mindig gazdag a virág kínálat, most a sárga, a lila és a narancssárga, tehát az ősz színei domináltak a sziromtengerben. – A nagy és a kis cserepest viszik a legtöbben, de a közepest is sokan választják.
A krizantém virágja ugyan megfagy, de a tő kibírja a telet és megfelelő gondozással a következő évben újra virágzik.
A mindenszenteki temetőlátogatásra készülve darablé krizantémunk is van ennek nagyobb a virága és látványosabbak a szirmai. Emellett a miniárvácskát is sokan keresik, az őszi kertekbe pedig a díszkáposzta nagyon kedvelt.
Mindenszenteki készülődés a piaconFotók: Molcsányi Máté
Koszorú árak
A krizantémok széles választékában mérettől és színösszeállítástól függően 1500 és 4500 forint között lehetett virágot vásárolni, koszorúk terén viszont akadtak 11 ezer forintos darabok is. Kicsi mohával borított koszorúkat már 1500 forinttól lehetett vásárolni, a legkeresettebb közepes méretű fenyő tobozból és fenyőágból készült koszorúk ára 3500-4500 forint között mozgott. A nagy méretőek 8500 forinttól kezdődtek és dekorációtól függően akár 10-11 ezer forintot is elért az áruk.
Tököt,szilvát és almát
A zöldséges- és gyümölcsös pultokon elsősorban az almát, a szilvát és a sütőtököt keresték a vásárlók. Ilyen árak voltak a hétvégén:
- szilva 900-1290 Ft/kg
- kukorica 350 Ft/kg
- alma 750/kg
- vöröshagyma 500 Ft/kg
- lila hagyma 600 Ft/kg
- gomba 1500-2000/ doboz
- mák 1500 Ft/zacskó