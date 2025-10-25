Mindenszenteki készülődés a győri piacon - mutatjuk az árakat

Mindenszentek hangulata lengte be a szombati piacot a győri Vásárcsarnokban. A legtöbben krizantémot és koszorút vettek a temető látogatáshoz. Mutatjuk mennyibe kerülnek most az emlékezés kellékei.

Egy hét múlva Mindenszentek. Sokan már most beszerzik a virágot és a koszorút. A győri vásárcsarnokban a Kalmár Kertészet virágos pultjánál is sokan válogatnak a gyönyörű krizantémokból és mini árvácskákból.

Fotó: Molcsányi Máté

Mindenszentek virága

A palánta szezonkezdete óta nem volt ekkora nyüzsgés a külső árusító helyeken a Vásárcsarnoknál. A legtöbben már a jövő hétvégére készülődve beszerzik a koszorúkat, mécseseket és virágokat.

– A Mindenszentek közeledtével jelentősen megélénkült a forgalom. A krizantémot keresik a legtöbben, a fehér és a színes egyformán népszerű – mondta el Kalmárné Surányi Katalin, a Kalmár kertészet egyik tulajdonosa. Sandjukon mindig gazdag a virág kínálat, most a sárga, a lila és a narancssárga, tehát az ősz színei domináltak a sziromtengerben. – A nagy és a kis cserepest viszik a legtöbben, de a közepest is sokan választják.

A krizantém virágja ugyan megfagy, de a tő kibírja a telet és megfelelő gondozással a következő évben újra virágzik.

A mindenszenteki temetőlátogatásra készülve darablé krizantémunk is van ennek nagyobb a virága és látványosabbak a szirmai. Emellett a miniárvácskát is sokan keresik, az őszi kertekbe pedig a díszkáposzta nagyon kedvelt.