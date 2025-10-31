október 31., péntek

Mindenszentek előtt

1 órája

Egyre többen látogatnak elhunyt szeretteikhez a győri temetőkbe - fotók

Fotós kollégáink galériái a nádorvárosi köztemetőből Mindenszentek és Halottak napja előtt. Lapunk hétvégén is közöl majd képriportokat a kegyeleti ünnepről.

Kisalföld.hu

Már korábban, a kegyeleti ünnepekre történő készülődés keretében a győri sírkertek ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültettek el, a fákat, cserjéket megmetszették, a szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel seperték, tisztították. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása Mindenszentek előtt.

Mindenszentek és Halottak napja előtt a sírkertek legszebb arcukat mutatják
Mindenszentek és Halottak napja előtt a sírkertek legszebb arcukat mutatják
Fotó: Csapó Balázs

Kegyeleti ünnep - Így lesznek nyitva a temetők Mindenszentek és Halottak napja idején

A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatók. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-én lép majd életbe. (Így november 6-a után a győri köztemetők 8 óra és 17 óra között lesznek nyitva.)

Mindenszentek és Halottak Napja - A Nádorvárosi Köztemető, Csapó Balázs felvételein

Fotók: Csapó Balázs

A Nádorvárosi köztemetőbe és a Szabadi úti köztemetőbe, 2025.10.31. és 2025. 11.01. napokon 07:00-11:00 óra között hajthatnak be autóval az arra jogosultak.

Mindenszentek és Halottak Napja - Molcsányi Máté ünnepi felvételei

Fotók: Molcsányi Máté

A temetői autóforgalom csökkentése, valamint a nehezen mozgó látogatók helyváltoztatásának megkönnyítése érdekében térítésmentesen igénybe vehető, csendesen működő és környezetbarát elektromos kisbusz közlekedik november 1-én és november 2-án 9 és 16 óra között a Nádorvárosi köztemetőben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak. A kocsi folyamatosan, körjárat szerűen közlekedik a temetőn belüli főbb utakon, a rászorulók az igényeik szerint szállhatnak arra fel és le.

 

 

 

