Egyre többen látogatnak elhunyt szeretteikhez a győri temetőkbe - fotók

Már korábban, a kegyeleti ünnepekre történő készülődés keretében a győri sírkertek ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültettek el, a fákat, cserjéket megmetszették, a szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel seperték, tisztították. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása Mindenszentek előtt.

Mindenszentek és Halottak napja előtt a sírkertek legszebb arcukat mutatják

Fotó: Csapó Balázs

Kegyeleti ünnep - Így lesznek nyitva a temetők Mindenszentek és Halottak napja idején

A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatók. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-én lép majd életbe. (Így november 6-a után a győri köztemetők 8 óra és 17 óra között lesznek nyitva.)