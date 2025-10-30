október 30., csütörtök

Mindenszentek üzenete

1 órája

Emlékezés előtt - Temetői életképek Sopronból - galéria

Október legvégén és november elején elhunyt szeretteinkre emékezünk Mindenszentek és Halottak napján.

Varga Henrietta

Néhány nap, és ismét elérkezik Mindenszentek és Halottak Napja. Sokan már most felkeresik szeretteik sírját, rendbe teszik a nyughelyeket, és elhelyezik a virágokat, koszorúkat. 

Mindenszentek és Halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk Fotó: Rombai Peter

Mindenszentek és Halottak napja

Gyertyát azonban sokan csak az ünnep napján, vagy közvetlenül előtte gyújtanak majd. Ebben az időszakban én egy kicsit szentimetálisabbá válok. Még erősebben gondolok az édesanyámra, a nagyszüleimre, rokonokokra vagy akár olyan emberekre is, akikkel ugyan nem volt szoros kapcsolatom, de valamilyen módon hatással voltak rám.

Mindenszentek üzenete: emlékezés elhunyt szeretteinkre

Szeretem ezt az időszakot. Úgy érzem segít kicsit kiszakadni a mindennapok rohanásából. Jó érzés ilyenkor kimenni a temetőbe, meggyújtani egy gyertyát, elcsendesedni és visszaemlékezni.

 

A gyertyafény látványa és a temetői csend bennem mindig különleges hangulatot teremt. Ez az időszak számomra nem csak a gyászról szól, hanem arról is, hogy megőrizzük azok emlékét, akik fontosak voltak nekünk. A gyertyagyújtás pedig egy csodálatos módja ennek.

Ilyenkor sokszor eszembe jut a Coco című rajzfilm, ami bár egy gyerekfilm, mégis gyönyörűen mutatja meg ennek az ünnepnek a lényegét. Igaz, hogy a történet a mexikói halottak napi hagyományokra épül, az üzenete azonban mindannyiunk számára érthető. 

Amíg emlékezünk valakire, addig valamilyen formában velünk marad. Ez a gondolat pedig szép és megnyugtató. Véleményem szerint a Mindenszentek és Halottak napja nemcsak a veszteségről szól, hanem arról is, hogy értékeljük azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. Arra emlékeztet, hogy minden kapcsolat fontos, és hogy az idő, amit másokra szánunk, a legnagyobb ajándék, amit adhatunk.

A soproni temetők meghosszabbított nyitvatartással várják Mindenszentek és Halottak napján a szeretteik sírjait felkeresőket.

  • A Szent Mihály-temetőt október 29–30-án, szerdán és csütörtökön 7–19, október 31-én és november 1–2-án (péntek–vasárnap) 7–20 óráig látogathatják a hozzátartozók. November 3-tól 7–16 óráig tart nyitva a temető. Gépkocsival ezer forint térítési díj ellenében október 30-án 15 óráig lehet behajtani (rokkantaknak ingyenes), október 31. – november 2. között a temetőbe gépkocsival nem lehet behajtani. Sírköves munkákat október 30-án 15 óráig lehet végezni.
  • Az evangélikus temető meghosszabbított nyitvatartással október 30., csütörtöktől november 2., vasárnapig 7–20 óráig látogatható.
  • A bánfalvi köz- és a Hősi temető is október 31. – november 2. között 8–20 óráig lesz nyitva. Behajtást előzetes bejelentés alapján lehet kérni a sírkertet gondozó vállalattól vagy a temetőgondnoktól.
  • A domonkos, a Szent Margit- és a Szent György-templom urnatemetői a templomok nyitvatartási idejében látogathatóak. A Szent György altemplomában kérik a hozzátartozókat, hogy csak az ott kapható, füstmentes mécseseket gyújtsák meg, ezek nem kormolják be a helyiséget.


 

 

