Emlékezés előtt - Temetői életképek Sopronból - galéria

Szeretem ezt az időszakot. Úgy érzem segít kicsit kiszakadni a mindennapok rohanásából. Jó érzés ilyenkor kimenni a temetőbe, meggyújtani egy gyertyát, elcsendesedni és visszaemlékezni.

A gyertyafény látványa és a temetői csend bennem mindig különleges hangulatot teremt. Ez az időszak számomra nem csak a gyászról szól, hanem arról is, hogy megőrizzük azok emlékét, akik fontosak voltak nekünk. A gyertyagyújtás pedig egy csodálatos módja ennek.

Ilyenkor sokszor eszembe jut a Coco című rajzfilm, ami bár egy gyerekfilm, mégis gyönyörűen mutatja meg ennek az ünnepnek a lényegét. Igaz, hogy a történet a mexikói halottak napi hagyományokra épül, az üzenete azonban mindannyiunk számára érthető.

Amíg emlékezünk valakire, addig valamilyen formában velünk marad. Ez a gondolat pedig szép és megnyugtató. Véleményem szerint a Mindenszentek és Halottak napja nemcsak a veszteségről szól, hanem arról is, hogy értékeljük azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. Arra emlékeztet, hogy minden kapcsolat fontos, és hogy az idő, amit másokra szánunk, a legnagyobb ajándék, amit adhatunk.

A soproni temetők meghosszabbított nyitvatartással várják Mindenszentek és Halottak napján a szeretteik sírjait felkeresőket. A Szent Mihály-temetőt október 29–30-án, szerdán és csütörtökön 7–19, október 31-én és november 1–2-án (péntek–vasárnap) 7–20 óráig látogathatják a hozzátartozók. November 3-tól 7–16 óráig tart nyitva a temető. Gépkocsival ezer forint térítési díj ellenében október 30-án 15 óráig lehet behajtani (rokkantaknak ingyenes), október 31. – november 2. között a temetőbe gépkocsival nem lehet behajtani. Sírköves munkákat október 30-án 15 óráig lehet végezni.

Az evangélikus temető meghosszabbított nyitvatartással október 30., csütörtöktől november 2., vasárnapig 7–20 óráig látogatható.

A bánfalvi köz- és a Hősi temető is október 31. – november 2. között 8–20 óráig lesz nyitva. Behajtást előzetes bejelentés alapján lehet kérni a sírkertet gondozó vállalattól vagy a temetőgondnoktól.

A domonkos, a Szent Margit- és a Szent György-templom urnatemetői a templomok nyitvatartási idejében látogathatóak. A Szent György altemplomában kérik a hozzátartozókat, hogy csak az ott kapható, füstmentes mécseseket gyújtsák meg, ezek nem kormolják be a helyiséget.



