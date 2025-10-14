Így nézett ki év elején Győr-Moson-Sopron mezőgazdasága

A térség mezőgazdaságát bemutató számokat kezdjük a növénytermesztéssel. A Központi Statisztikai Hivatal legfrisseb adatait szemlézve megállapíthatjuk, hogy 2024-ben Győr-Moson-Sopron vármegyében a búza területe (50,8 ezer hektár) 18 százalékkal zsugorodott, a kukoricáé (40,3 ezer hektár) 7,5 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. Az előbbi gabonából az előző évnél 23, az utóbbiból 13 százalékkal kevesebb (260,6, illetve 264,4 ezer tonna) termett. Így nézett ki az év elején Győr-Moson-Sopron mezőgazdasága!

Mezőgazdasági helyzetkép Győr-Moson-Sopronban - az év elején még jó dolguk volt a szarvasmarháknak.

Mezőgazdasági helyzetkép Győr-Moson-Sopronban

Győr-Moson-Sopronban a napraforgó kiterjedése (17,7 ezer hektár) 15 százalékkal nőtt, a repcéé (11,6 ezer hektár) 17 százalékkal elmaradt az előző évitől.

A két legfontosabb olajnövény közül az napraforgó termésmennyisége (45,9 ezer tonna) 1,8 százalékkal emelkedett, miközben a repcéé (25,2 ezer tonna) alig hattizede volt a 2023. évinek.

Az árpa összes betakarított területe (21,6 ezer hektár) valamint hozama (109,7 ezer tonna) hasonlóan, mintegy egynegyedével esett vissza.

A rozs kiterjedése (1,6 ezer hektár) és termésmennyisége (6,8 ezer tonna) egyaránt emelkedett (11 százalékkal, illetve 1,2-szeresére).

A lucerna lekaszált területe (8,8 ezer hektár) 11, begyűjtött mennyisége (39,9 ezer tonna) 7,0 százalékkal nőtt.

A cukorrépa kiterjedése (1,7 ezer hektár) 1,3, hozama (98,0 ezer tonna) 1,2-szeresére bővült.

Ezek alapján a főbb szántóföldi kultúrák termésátlagai – a lényegében változatlan fajlagos hozamú lucerna és cukorrépa, valamint a 9,2 százalékkal bővülő rozs kivételével – elmaradtak a 2023. évitől. A legfontosabb kenyérgabona egy hektárra jutó terméseredménye 6,4 százalékkal, a kukoricáé közel ötödével csökkent. A lucerna fajlagos hozama (Komárom-Esztergom vármegyét követően) a második legmagasabb volta vármegyében.

Több sertés és marha, kevesebb tyúk

Az állattenyésztés adatai: Győr-Moson-Sopron vármegyében 2024. december 1-jére a sertések és a szarvasmarhák száma nőtt, a tyúkoké és a juhoké csökkent. A száj- és körömfájás vírusa idén tavasszal jelent meg a vármegyében. A ragadós száj- és körömfájás vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította, következményeként sok állatot kellett leölni. A hazánkban fél évszázad után ismét megjelenő fertőzés több mint 19 ezer állatot érintett. A gazdák kártalanítást kaptak. előtt statisztikai adatok alapján az év végi szarvasmarhalétszám (53,2 ezer) 4,0 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit, az állomány több mint négytizedét kitevő tehenek száma 2,9 százalékkal gyarapodott. Száz hektár mezőgazdasági területre 22 szarvasmarha jutott, az országosnál 5-tel több. Az állattartók a tél kezdetén a vármegyében 131,8 ezer sertést gondoztak, 7,4 százalékkal többet, mint 2023. december elején. Az anyakoca-állomány (6,5 ezer) lényegében ugyanannyi (–0,9 százalék) volt. A száz hektár mezőgazdasági területre vetített sertések száma (54) majdnem azonos volt a hazai átlaggal (55). A juhállomány egy év alatt 7,4 százalékkal 11,0 ezerre, a teljes létszám közel nyolctizedét képviselő anyajuhoké 3,4 százalékkal fogyott. A vármegyében 2023. december 1-jéhez képest 1,5 százalékkal kevesebb, összesen 1,6 millió tyúkot neveltek. A teljes létszám egyharmadát adó tojók száma ezzel szemben 6,3 százalékkal növekedett