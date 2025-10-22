október 22., szerda

Nemzetek konyhája

1 órája

Mexikói hangulat és ízek a mosonmagyaróvári Glück Technikumban

Címkék#diákönkormányzat#ország#mosonmagyaróvári#Glück Technikumban#kukorica krémleves#mexikói hangulat#hagyomány#gasztronómia

Kukorica krémleves chorizo morzsával, tortilla chipsszel, mexikói csirke zöldséges enchiladaval, mangós tiramisu, mexikói mandulatorta cikk és fahéjas tejberizs. Ilyen finomságokat lehetett kóstolni a mosonmagyaróvári Glück Technikumban a nemzetek konyhája projekt révén, melynek fókuszában ezúttal Mexikó állt.

Mészely Réka

A mosonmagyaróvári Glück Technikumban immár hagyománya van a nemzetek konyhája programsorozatnak. Ezúttal Mexikó adta a témát a díszítéstől az ételekig. 

Mexikói hangulat uralta a mosonmagyaróvári Glück Technikumot.
Mexikói hangulat uralta a mosonmagyaróvári Glück Technikumot.
Fotó: Kerekes István

Mexikói hangulatban

– A Nemzetek konyhája projektünk keretében, a diákönkormányzattal együttműködve ezúttal egy olyan országra esett a választásunk, ahol erősen élnek a halottak napjával kapcsolatos hagyományok, a Dia de los Muertos. Az országnak nemcsak a gasztronómiáját mutattuk be jellegzetes ételeivel, a díszítés is mexikói hangulatot idézett: a piros-fehér-zöld szalvéták mellett színes halálfejes dekorációkkal – avatott be Jakuschné Veres Ágnes projektkoordinátor. 

Mint elmondta hagyománya van annak is, hogy a rendezvény keretében a tizedikes technikum, a 10 D és 10 E osztályokban tanuló, ágazati vizsga előtt álló diákok  mutatják be tudásukat szüleiknek és tanáraiknak. Mexikó bemutatása mellett különleges menüsort is összeállítottak. Kukorica krémleves chorizo morzsával, tortilla chipsszel, mexikói csirke zöldséges enchiladaval, mangós tiramisu, mexikói mandulatorta cikk és fahéjas tejberizs került a szépen feldíszített asztalokra. Közben a tanulók különleges koktélokat is kevertek. 

Tekintse meg az eseményen készült további fotóinkat:

Mexikói hangulat és ízek a mosonmagyaróvári Glück Technikumban

Fotók: Kerekes István

 

 

