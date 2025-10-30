1 órája
A mesterséges intelligencia lehet ember?
Az alábbi írás nem kíván tudományos cikk vagy esszé lenni, pusztán egy, az érdeklődőknek szánt jegyzet, amelyik konklúziójában eltér a ma tapasztalható "mainstream" (népszerű fő irány) értelmezésektől. Mi az a mesterséges intelligencia?
A Mesterséges Intelligencia a (továbbiakban AI) ma (no meg kb. 30 évvel ezelőtt pár évig) egy rendkívül fontos, felkapott informatikai téma, és most is mind az IT és más szakemberek, felhasználók, mind pedig a széles közmédia olvasóinak körében az. Az intelligencia definíciója nagyon sokféle, az alábbiakban megosztanám a talán legismertebbet.
Mesterséges intelligencia
„Az intelligencia komplex fogalom, fejlett értelmi képesség, amely az élet problémáinak megértésében és hatékony megoldásában nyilvánul meg. Az intelligencia magában foglalja a tanulás, az érzelmi tudás, az érvelés, a tervezés, a kreativitás, a problémamegoldás, a logika alkalmazása és a fogalmak alkotásának képességét is. Kicsit kibővítve, a humán intelligencia az ember intellektuális bátorsága, amelyet komplex kognitív hatások, magas szintű motiváció és öntudat jellemez. Intelligenciájuk révén az emberek képesek tanulni, fogalmakat alkotni, megérteni, alkalmazni a logikát és az érveket. Ide értendők a felismerési képességek, az ötletek megértése, a tervek megtervezése, a problémák megoldása, a döntéshozatal, az információk megőrzése és a nyelv használata a kommunikációhoz. Az intelligencia lehetővé teszi az emberek számára, hogy tapasztaljanak és gondolkodjanak. (Wikipédia)”
A használattal már ma sincs baj
Többféle intelligencia létezik: társadalmi, természettudományi, orvostudományi stb., sorolhatnám az egyes diszciplínák (tudományterületek) szerint. Ezt jól tudják a professzionális informatikusok is. Az AI szoftverek igyekeznek megtestesíteni a humán tudományok ágait. Az egyik irányzat szerint ezeket bele kellene integrálni egy (vagy több) szoftverbe; tanítani, és széles körben elérhetővé tenni. Na és használni! A használattal már ma sincs baj. Sokféle szoftver elérhető a piacon (mérnöki, orvostudományi, közgazdasági, tanítás-tanulási, mezőgazdasági, zenei, nyelvtanulási, képalkotási stb.) Íme néhány: ChatGPT, Chatbot, CapCut, Midjourney, Vosk, Duolingo, Visual Studio Code, és még sorolhatnánk. Legtöbbjük ingyenesen letölthető, de a nagyobb, komoly alkalmazásoknak mindig van egy "bevezető" verziója, a teljes verziónak azonban díja van.
Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy igazi digitális forradalom tanúi vagyunk. Ezek a számítógépeken futó AI alkalmazások széles körben, megállapíthatatlanul fejlődnek és terjednek.
(Megjegyzés: Csak érdekesség képpen, a hardver is nagy kihívás. A legnagyobb AI szerverfarmok hűtéséhez, a keletkezett több millió processzor és neurális háló által termelt hő elvezetéséhez egy egész patakot kellett odavezetni, vagy a számítógépeket egy medence fenekére süllyeszteni.)
Én hogyan definiálnám az AI szoftvereket?
„Olyan emberi (humán!) informatikusok által a mindenkori legmagasabb szintű, legkorszerűbb (újabbnál újabb) programozási nyelveken megírt (pl. Python, JavaScript, Golang, Rust, Swift ill. saját „company” fejlesztésű titkos programnyelvek stb.) algoritmusok összessége, amelyek képesek óriási méretű adatbázisokat kezelni, és ennek alapján értelmes (de ma még korlátozott számú emberi nyelven) megfogalmazott kérdésekre, komplex problémákra válaszokat, megoldásokat nyújtani. Ezek az AI programok ma már saját maguk is képesek tanulni, programokat generálni, egymást közt kooperatív módon kommunikálni, mindezt azonban magas intelligenciával rendelkező humán informatikusok által programozott algoritmusok alapján.”
Mondhatom egyébként, azt is, hogy az AI (MI) ma egyben egy hívó szó, egy sikeres marketing hullám is.
Számítógépes "Intelligenciáról" viszont nem beszélhetünk.
Szöveget írta: Dr. Létray Zoltán PhD. A győri Széchenyi István Egyetem ny. Informatikai igazgatója
Várjuk olvasóink véleményét a témában a [email protected] címre.