A mesterséges intelligencia lehet ember?

A Mesterséges Intelligencia a (továbbiakban AI) ma (no meg kb. 30 évvel ezelőtt pár évig) egy rendkívül fontos, felkapott informatikai téma, és most is mind az IT és más szakemberek, felhasználók, mind pedig a széles közmédia olvasóinak körében az. Az intelligencia definíciója nagyon sokféle, az alábbiakban megosztanám a talán legismertebbet.

Mi az a mesterséges intelligencia?

Fotó: Shutterstock

„Az intelligencia komplex fogalom, fejlett értelmi képesség, amely az élet problémáinak megértésében és hatékony megoldásában nyilvánul meg. Az intelligencia magában foglalja a tanulás, az érzelmi tudás, az érvelés, a tervezés, a kreativitás, a problémamegoldás, a logika alkalmazása és a fogalmak alkotásának képességét is. Kicsit kibővítve, a humán intelligencia az ember intellektuális bátorsága, amelyet komplex kognitív hatások, magas szintű motiváció és öntudat jellemez. Intelligenciájuk révén az emberek képesek tanulni, fogalmakat alkotni, megérteni, alkalmazni a logikát és az érveket. Ide értendők a felismerési képességek, az ötletek megértése, a tervek megtervezése, a problémák megoldása, a döntéshozatal, az információk megőrzése és a nyelv használata a kommunikációhoz. Az intelligencia lehetővé teszi az emberek számára, hogy tapasztaljanak és gondolkodjanak. (Wikipédia)”

A használattal már ma sincs baj

Többféle intelligencia létezik: társadalmi, természettudományi, orvostudományi stb., sorolhatnám az egyes diszciplínák (tudományterületek) szerint. Ezt jól tudják a professzionális informatikusok is. Az AI szoftverek igyekeznek megtestesíteni a humán tudományok ágait. Az egyik irányzat szerint ezeket bele kellene integrálni egy (vagy több) szoftverbe; tanítani, és széles körben elérhetővé tenni. Na és használni! A használattal már ma sincs baj. Sokféle szoftver elérhető a piacon (mérnöki, orvostudományi, közgazdasági, tanítás-tanulási, mezőgazdasági, zenei, nyelvtanulási, képalkotási stb.) Íme néhány: ChatGPT, Chatbot, CapCut, Midjourney, Vosk, Duolingo, Visual Studio Code, és még sorolhatnánk. Legtöbbjük ingyenesen letölthető, de a nagyobb, komoly alkalmazásoknak mindig van egy "bevezető" verziója, a teljes verziónak azonban díja van.