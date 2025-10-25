október 25., szombat

Ragyogó fények

1 órája

Fények Versailles-a – Mesebirodalommá változott az Esterházy-kastély kertje

Címkék#Esterházy-kastély#mesébe illő#fénypark

Ahogy leszáll az este Fertődön, az Esterházy-kastély parkja életre kel. Fények és árnyékok játéka tölti be a barokk kertet, ahol a múlt pompája és a modern technológia találkozásából egy varázslatos, mesébe illő világ születik. A Fények Versailles-a című fénykiállítás megnyitotta kapuit, hogy beragyogja az őszi és téli estéket, elvarázsolva kicsiket és nagyokat egyaránt.

Varga Henrietta

A kastély díszudvara és kertje esténként fényben úszik: több mint 75 művészi fényalkotás, 200 ezer izzó és 6 kilométernyi fényfüzér alkotja azt a látványos installációt, amely a DECOLED Story of Lights sorozat részeként valósult meg. A látogatók egy mesébe illő világ, - világító szobrok, elegáns hintók, tündöklő lovak és ragyogó rózsamotívumok - között sétálhatnak, mintha egy barokk mese elevenedne meg a szemük előtt.

mesébe illő világ
Mesébe illő világ elevenedik meg az Esterházy-kastély kertjében, elvarázsolva kicsiket és nagyokat. 
Fotó: Varga Henrietta

Mesébe illő világ Eszterházán

- Ezt a fényparkot több helyen láttuk már az országban. A tavalyi évben a gödöllői kastélyban kiváló szakmai együttműködés alakult ki, és az ő segítségükkel jutottunk el oda, hogy Fertődön, az Esterházy-kastélyban is megálmodhassuk ezt a csodát – mesélte Sütő Csilla, az Eszterháza Központ ügyvezető igazgatója.
A kiállítás célja, hogy az év hűvösebb időszakaiban is élményt nyújtson a térség lakóinak és a turistáknak. 

Fotó: Varga Henrietta

- A tél, az adventi időszakon kívül nem sok programot kínál a környéken, ezzel a fényparkkal viszont új lehetőséget teremtünk, hogy a kastély ilyenkor is élettel teljen meg – tette hozzá az igazgató.
A cseh DECOLED cég ügyvezetője, Eva Poláčková szerint az Esterházy-kastély tökéletes helyszín a fénykiállításhoz.

Az egyik legszebb kastély Európában, és igyekeztünk úgy kiegészíteni a látványt, hogy az adventi időszakban, a fények között különösen meghitt hangulatot kapjon. Maga a kastély is gyönyörű, de a fényekkel igazi karácsonyi varázs jön létre – mondta a megnyitón.


Az eseményen Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is részt vett, aki kiemelte a rendezvény térségi jelentőségét:

Ez egy olyan minőségű és színvonalú attrakció, amely az őszi és téli hónapokban is képes látogatókat vonzani a térségbe. A fény nemcsak díszít, hanem megidézi az Esterházy-örökséget és segít abban, hogy méltón folytassuk a kastély történetét.

A Fények Versailles-a nem pusztán látványosság, hanem egy különleges, érzelmekkel teli utazás a fény, a történelem és a művészet találkozásánál. A barokk elegancia és a modern technológia harmóniája egy olyan hangulatot teremt, amely egyszerre nyugtat, inspirál és elvarázsol.

Fotó: Varga Henrietta

A fénypark október 24-től látogatható keddtől vasárnapig 17 és 21 óra között. November 3-tól azonban hétfőnként is várja a vendégeket. A kiállítás január közepéig marad nyitva, hogy a tél legsötétebb estéit is fénybe borítsa Fertőd szívében.

Tekintse meg a további káprázatos fotókat, melyeket a fénycsodákról készítettünk:

Fények Versailles-a – Mesebirodalommá változott az Esterházy-kastély kertje

Fotók: Divósné Varga Henrietta

 

