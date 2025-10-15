Mentőhelikopter szállt le Sopronban – sikeresen újraélesztettek egy idős férfit

Tegnap késő délután mentőhelikopter érkezett Sopronba, a Káposztás utcai sportpálya mögötti területre. A mentők tájékoztatása szerint egy 70 éves férfihoz riasztották őket, akit a helyszínen sikerült újraéleszteni. Az életmentés után a beteget helikopterrel szállították kórházba további ellátásra.