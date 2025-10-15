Baleset
1 órája
Mentőhelikopter szállt le Sopronban – sikeresen újraélesztettek egy idős férfit
Mentőhelikopter szállt le Sopronban tegnap késő délután.
Tegnap késő délután mentőhelikopter érkezett Sopronba, a Káposztás utcai sportpálya mögötti területre. A mentők tájékoztatása szerint egy 70 éves férfihoz riasztották őket, akit a helyszínen sikerült újraéleszteni. Az életmentés után a beteget helikopterrel szállították kórházba további ellátásra.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre