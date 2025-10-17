Nem csak a mentők siettek: tizenhat éves fiú rohant az újraélesztéshez Sopronban

Ahogy az az Országos Mentőszolgálat facebook oldalán olvasható: megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett, így azonnal újraélesztés kezdődött, miközben mentésirányító bajtársnőnk nagy erőket mozgósított: mentőgépkocsit, esetkocsit és mentőhelikoptert indított a helyszínre, illetve riasztást adott le a szivcity alkalmazáson keresztül.

Mentősök mellett egy fiatalember is a helyszínre érkezett, habozás nélkül bekapcsolódott az életmentésbe.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

A mentőhivatás rajongója

Ahogy az a bejegyzésben is olvasható: A Szív City alkalmazás riasztására reagált egy 16 éves fiú, Orbán Patrik, aki kisgyermekkora óta a mentőhivatás rajongója. Futva érkezett a helyszínre, és habozás nélkül bekapcsolódott az életmentésbe. A mentősök perceken belül helyszínre értek, átvették és emelt szinten folytatták az ellátást, ami alatt Patrik végig a helyszínen maradt és mindenben igyekezett higgadtan és bátran a mentők segítségére lenni.