Példás cselekedet

1 órája

Nem csak a mentők siettek: tizenhat éves fiú rohant az újraélesztéshez Sopronban

Egy soproni fogászati rendelő várótermében esett össze hirtelen egy 70 év körüli férfi a napokban. A rendelő munkatársai azonnal a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak. Azonban más is segített a vészhelyzetben.

Kisalföld.hu

Ahogy az az Országos Mentőszolgálat facebook oldalán olvasható: megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett, így azonnal újraélesztés kezdődött, miközben mentésirányító bajtársnőnk nagy erőket mozgósított: mentőgépkocsit, esetkocsit és mentőhelikoptert indított a helyszínre, illetve riasztást adott le a szivcity alkalmazáson keresztül.

Mentő vészhelyzet fiú újraélesztés
Mentősök mellett egy fiatalember is a helyszínre érkezett, habozás nélkül bekapcsolódott az életmentésbe.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

A mentőhivatás rajongója

Ahogy az a bejegyzésben is olvasható: A Szív City alkalmazás riasztására reagált egy 16 éves fiú, Orbán Patrik, aki kisgyermekkora óta a mentőhivatás rajongója. Futva érkezett a helyszínre, és habozás nélkül bekapcsolódott az életmentésbe. A mentősök perceken belül helyszínre értek, átvették és emelt szinten folytatták az ellátást, ami alatt Patrik végig a helyszínen maradt és mindenben igyekezett higgadtan és bátran a mentők segítségére lenni.

Az időben megkezdett újraélesztés és a mentők szakmai helytállása végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban, légi úton szállították kórházba a mentők.

 

