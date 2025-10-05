október 5., vasárnap

Prevenció

2 órája

Mellrák elleni séta: a rózsaszín lufikkal hívták fel a figyelmet a szűrések fontosságára - Sok-sok fotó

Címkék#lufi#Mofém Fúvószenekar#Fehérné dr Bodó Mariann#mosonmagyaróvári#diagnosztika#figyelem

Rózsaszínű szalaggal és lufikkal – a mellrák elleni harc szimbólumaként – vonultak a Jókai hídtól a Flesch Központig a Nők a Városért Egyesület hívására mintegy százan, a Mofém Fúvószenekar felvezetésével. A hídsétát Mosonmagyaróváron a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából szervezik minden évben, idén immár tizenötödik alkalommal.

Mészely Réka

A Nők a Városért Egyesület 2011 óta hagyományosan minden évben megrendezi Mosonmagyaróváron a hídsétát a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. Ezúttal is rózsaszínbe öltöztették a Lajta-hidakat, ahol a Mofém Fúvószenekar felvezetésével elhaladtak a felvonulók, élen Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes mosonmagyaróvári főjegyzővel, dr. Bodnár Mária főorvossal és Tolnai Imrénével, a Nők a Városért Egyesület elnökével. Nem hiányozhattak a rózsaszínű kitűzők és lufik sem. 

Mellrák elleni séta Mosonmagyaróvár
Mellrák elleni séta: rózsaszínű szalaggal és lufikkal – a mellrák elleni harc szimbólumaként – vonultak a Jókai hídtól a Flesch Központig a Nők a Városért Egyesület hívására mintegy százan vasárnap.
Fotó: Kerekes István

A mellrák a második vezető halálok

Tolnai Imréné a támogatók felsorolása mellett – akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény – a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az időben elkapott betegség életet menthet. Amint érdeklődésünkre elmondta, az egyesület az országban elsők között szervezett hídsétát. A rózsaszín szalag pedig az összetartozás jelképezi. 

Nézze meg az eseményről készült képgalériánkat:

Mellrák elleni séta Mosonmagyaróváron, rózsaszín lufikkal hívták fel a figyelmet a szűrések fontosságára

Fotók: Kerekes István

Fehérné dr. Bodó Mariann kiemelte, a Nők a Városért Egyesület programja minden év első októberi vasárnapján figyelemfelhívás. A főjegyző személyes élményeit is megosztotta: nemrég vesztette el kollégáját, barátját, ami különösen rávilágít a szűrések, az önvizsgálat fontosságára. Ugyanakkor köszönetet mondott dr. Bodnár Mária főorvosnak is azért, hogy megálmodta és öt éve működteti a hospice-házat. 

– Az emlőrák a második vezető halálok a tüdőrákot követően. Hazánkban évente kétezer hal meg emiatt a rosszindulatú daganat miatt, azaz egy falunyi – vette át a szót dr. Bodnár Mária főorvos. A belgyógyász, hematológus, klinikai onkológus aláhúzta: a mellrák korai felismerése életet menthet. A 45-65 közötti hölgyek számára különösen fontos az évi szűrővizsgálat, ahol már előfordult a családban emlődaganat, már ennél korábban is javasolt. 

– Havonta tartsunk zuhanyzás, fürdés közben önvizsgálatot – hangsúlyozta még dr. Bodnár Mária, megjegyezve, hogy a diagnosztikának és a terápiáknak köszönhetően némileg javult a halálozási ráta, ám még mindig Európában az elsők között vagyunk. Rámutatott még: egy gyógyíthatatlan daganat nemcsak az adott személyt, hanem egy egész családot érint. 

A szakember kitért korábban az emlőimplantátummal rendelkezőkre is, nekik speciális mammográfiával és ultrahanggal végzik a szűrést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan kis létszámban, de a férfiak is küzdhetnek emlődaganattal

 

 

