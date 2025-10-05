Mellrák elleni séta: a rózsaszín lufikkal hívták fel a figyelmet a szűrések fontosságára - Sok-sok fotó

A Nők a Városért Egyesület 2011 óta hagyományosan minden évben megrendezi Mosonmagyaróváron a hídsétát a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. Ezúttal is rózsaszínbe öltöztették a Lajta-hidakat, ahol a Mofém Fúvószenekar felvezetésével elhaladtak a felvonulók, élen Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes mosonmagyaróvári főjegyzővel, dr. Bodnár Mária főorvossal és Tolnai Imrénével, a Nők a Városért Egyesület elnökével. Nem hiányozhattak a rózsaszínű kitűzők és lufik sem.

Mellrák elleni séta: rózsaszínű szalaggal és lufikkal – a mellrák elleni harc szimbólumaként – vonultak a Jókai hídtól a Flesch Központig a Nők a Városért Egyesület hívására mintegy százan vasárnap.

Fotó: Kerekes István

A mellrák a második vezető halálok

Tolnai Imréné a támogatók felsorolása mellett – akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény – a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az időben elkapott betegség életet menthet. Amint érdeklődésünkre elmondta, az egyesület az országban elsők között szervezett hídsétát. A rózsaszín szalag pedig az összetartozás jelképezi.

