Már aszfaltoznak

57 perce

Megnyílik még idén Győrben az ötödik Meki? – Fotókat hoztunk az építkezésről

Címkék#McDonald ’ s#Árkád#hamburger

Vajon tényleg befejezik még idén? Megnéztük, hogy áll a győri ETO Parknál épülő új Meki.

Pardavi Mariann

Szeptember utolsó napján nyílt meg a McDonald’s negyedik győri étterme, az Árkád bevásárlóközpont emeletén kínálják hamburgereiket. Ki is próbáltuk az új Mekit – kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el, mit tapasztaltunk. Nem áll meg a győri bővülés: ezzel egy időben a burgeróriás az ETO Parknál is építkezik.

meki
Meki: építi az étteremlánc az új üzletet Győrben, már aszfaltoznak.
Fotó: Molcsányi Máté

A legújabb Meki: jól halad az építkezés

Ottjártunkkor éppen aszfaltoztak az épület körül. A falak már állnak, tetőt és nyílászárókat is kapott. Úgy tűnt, minden esély adott arra, hogy – ahogy azt sajtóközleményében tudatta a nagyvállalat – még idén megnyissák Győrben az ötödik Mekit.

Jól halad a munka? Ön hogy látja?
Fotó: Molcsányi Máté

 

