Már aszfaltoznak
57 perce
Megnyílik még idén Győrben az ötödik Meki? – Fotókat hoztunk az építkezésről
Vajon tényleg befejezik még idén? Megnéztük, hogy áll a győri ETO Parknál épülő új Meki.
Szeptember utolsó napján nyílt meg a McDonald’s negyedik győri étterme, az Árkád bevásárlóközpont emeletén kínálják hamburgereiket. Ki is próbáltuk az új Mekit – kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el, mit tapasztaltunk. Nem áll meg a győri bővülés: ezzel egy időben a burgeróriás az ETO Parknál is építkezik.
A legújabb Meki: jól halad az építkezés
Ottjártunkkor éppen aszfaltoztak az épület körül. A falak már állnak, tetőt és nyílászárókat is kapott. Úgy tűnt, minden esély adott arra, hogy – ahogy azt sajtóközleményében tudatta a nagyvállalat – még idén megnyissák Győrben az ötödik Mekit.
