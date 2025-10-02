Megnyílik még idén Győrben az ötödik Meki? – Fotókat hoztunk az építkezésről

Szeptember utolsó napján nyílt meg a McDonald’s negyedik győri étterme, az Árkád bevásárlóközpont emeletén kínálják hamburgereiket. Ki is próbáltuk az új Mekit – kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el, mit tapasztaltunk. Nem áll meg a győri bővülés: ezzel egy időben a burgeróriás az ETO Parknál is építkezik.

Meki: építi az étteremlánc az új üzletet Győrben, már aszfaltoznak.

Fotó: Molcsányi Máté

A legújabb Meki: jól halad az építkezés

Ottjártunkkor éppen aszfaltoztak az épület körül. A falak már állnak, tetőt és nyílászárókat is kapott. Úgy tűnt, minden esély adott arra, hogy – ahogy azt sajtóközleményében tudatta a nagyvállalat – még idén megnyissák Győrben az ötödik Mekit.