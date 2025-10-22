Megújult a hivatal Mosonudvaron

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának terület- és településfejlesztési operatív program plusz keretéből 12,2 millió forintot nyert a mosonudvari önkormányzat az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű konstrukcióra benyújtott pályázat alapján. Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a település hivatalát energetikai korszerűsítéssel felújítja, melyre egy átfogó koncepciót dolgoztak ki. A beruházás épületenergetikai és épületgépészeti megújítást jelentett.