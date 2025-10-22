október 22., szerda

Előd névnap

20°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP Plusz keretből

1 órája

Megújult a hivatal Mosonudvaron

Címkék#Top Plusz program#pályázat#program#forint

Kisalföld.hu
Megújult a hivatal Mosonudvaron

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának terület- és településfejlesztési operatív program plusz keretéből 12,2 millió forintot nyert a mosonudvari önkormányzat az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű konstrukcióra benyújtott pályázat alapján. Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a település hivatalát energetikai korszerűsítéssel felújítja, melyre egy átfogó koncepciót dolgoztak ki. A beruházás épületenergetikai és épületgépészeti megújítást jelentett. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu