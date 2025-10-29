Megújul a győrújbaráti Gyermektábor

A 10 millió forintos támogatást az önkormányzat 20 millió forint saját forrással egészíti ki, amelyből négy faház teljes körű felújítása valósulhat meg 2026. március 31-ig. A Győrújbaráton, 11 hektáros, erdei környezetben fekvő Gyermektábor 1979 óta fogadja a győri és környékbeli iskolásokat. A tábor 282 férőhelyes, több sportpályával, játszótérrel, medencével és szabadtéri sportparkkal várja a fiatalokat.