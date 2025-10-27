október 27., hétfő

Esőben is összegyűltek

3 órája

Megtartották a Szent Vendel búcsút Szanyban

Címkék#Szent Vendel#Szany Nagyközség Önkormányzat#Szent Vendel-kápolna#búcsú

Bár az időjárás idén nem kedvezett a szabadtéri eseményeknek, a szanyiak hűsége és tisztelete Szent Vendel iránt ezúttal is felülírta az eső okozta kellemetlenségeket. Vasárnap délután három órakor tartották meg a hagyományos szentmisét a település határában álló Szent Vendel-kápolnánál.

Kisalföld.hu

A kápolna, amely évszázadok óta őrzi a pásztorok és állattartók védőszentjének emlékét, idén is megtelt imádkozókkal. A szentmise csendes áhítattal zajlott, miközben az eső lágyan kopogott a kápolna tetőzetén – mintha maga a természet is részt vett volna az ünnepi pillanatokban.

Fotó: Gulyás Attila

A szentmise végén a közösség meleg vendégszeretetben részesült: egy helyi vállalkozó és Szany Nagyközség Önkormányzata közösen gondoskodott arról, hogy a résztvevők egy tál étellel és itallal zárhassák a napot. A gesztus nemcsak a testet, hanem a lelket is táplálta – a közös étkezés a szanyi összetartozás szép példája volt.

A Szent Vendel-kápolna búcsúja évről évre emlékeztet arra, hogy a hagyományok nem csupán múltidézés, hanem élő kapcsolat a közösség és a hit között – még akkor is, ha az égiek épp esővel köszöntenek - írta Gulyás Attila.

 

