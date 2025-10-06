Megnyílt Bécs első tofu-manufaktúrája

A manufaktúrát az osztrák Elisabeth Hakel és a kínai gyökerekkel rendelkező Liwei Sun alapította. Tudták, hogy a bécsi tofu-előállítás igazi piaci rés – a város egyszerűen kiáltott érte. Az ötlet egy baráti vacsora alkalmával született, és mára kézzelfogható vállalkozássá nőtte ki magát. A két alapító ötvözi a kínai tofu-készítés több ezer éves hagyományait az osztrák biotermesztés minőségével: termékeikhez kizárólag Ausztriában termesztett szójababot használnak. Egy nap a manufaktúrában reggel nyolckor kezdődik, ahol már kilenc-tíz kiló tofut állítanak elő ételekhez, vagy kenhető krémekhez, helyben fogyasztásra és elvitelre is.

Fotó: Markus Wache

A Bécsi Gazdasági Ügynökség felismerte az ötlet üzleti és társadalmi értékét: 75.000 euró támogatással és szakmai tanácsadással segítette a vállalkozást, ami összegből nemcsak az üzem átalakítását, hanem a termékfejlesztés folytatását is megvalósíthatták. Emellett a befektetéshez további 5.000 eurós „női bónusz” is társult, amelyet női vállalkozók kapnak cégalapításkor, azért, hogy sikeresen megvalósíthassák üzleti ötleteiket. A Bécsi Gazdasági Ügynökség az ilyen vállalkozásokat ezen felül külön támogatja személyre szabott tanácsadással és coachinggal is.

A bécsi tofu gyártás erőforráskímélő, fehérjében gazdag és alacsony kalóriatartalmú terméket eredményez, amely kiválóan illeszkedik Bécs sokszínű kulináris világába. A Karmelitermarkt piac új szereplője azonban több, mint egy élelmiszerüzem: olyan találkozási pont, amely élénkíti a környék gazdasági és társadalmi életét, vonzza a helyieket és a látogatókat egyaránt - írta a City of Vienna sajtóközleményében.