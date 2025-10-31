Megjelent az első vándorfüzike a magyar Fertőn - fotó

Bár Ausztriában már többször is előkerült a vándorfüzike, amely egy Ázsiából származó énekesmadár, a magyarországi tórészen eddig még nem sikerült megtalálni. Európában meglehetősen ritka, elterjedési területe Észak-Szibéria és a Himalája északi része között fekszik. Főként nyíltabb erdőkben, bokrosokban telepszik meg. Telelőhelye Délkelet Ázsiában van, ami megmagyarázza ritkaságát Magyarországon. A most talált példányt a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén, Mekszikópusztán gyűrűzték a napokban - olvasható a Fertői Madárvárta - Mekszikópuszta közösségi oldalán.

Vándorfüzike a magyar Fertő partján Fotó: Fertő-Hanság Nemzeti Park