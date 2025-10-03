Ezt érdemes megfogadni! Ezek a pannonhalmi Barbi és Tamás természetes tippjei őszi nyavalyák ellen - fotók

Gyimesi Barbara és párja, Valiczkó Tamás pannonhalmi birtokukon főként gyógynövényekkel és mézzel foglalkoznak. Az olvasóinknak nem kell őket bemutatni: legutóbb arról írtunk, hogy ezer tő borsmenta elültetéséhez kértek segítséget a közösségi médiában. A felhívásra tucatnyian érkeztek, kicsik és nagyok egyaránt, hogy önzetlenül hozzátegyenek a munkához. A közösségi összefogásnak köszönhetően alig másfél óra alatt végeztek a hatalmas feladattal. Ezúttal azért érkeztünk a pannonhalmi birtokukra, hogy megkérdezzük: milyen természetes megoldásokhoz érdemes nyúlni az ősszel gyakran jelentkező felső légúti problémák, megfázás esetén.

Gyimesi Barbara és Valiczkó Tamás pannonhalmi birtokukon. Mit érdemes fogyasztani megfázás esetén? Részletek a cikkben!

Fotó: Csapó Balázs

A hársméz a leghatékonyabb köhögés esetén

– ajánlotta Valiczkó Tamás.

Nagyon fontos, hogy legfeljebb kézmeleg teába tegyük, mert magasabb hőmérsékleten csak a méz édesítő hatása érvényesül, a hatóanyagok nem

– hívta fel a figyelmet.

Azt ajánlom, hogy ne tegyük le a voksunkat egyféle méznél, váltogassuk, hogy minél több pozitív hatását élvezhessük

– tette hozzá Barbara.

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs képeit a birtokról!