A természet ereje

2 órája

Ezt érdemes megfogadni! Ezek a pannonhalmi Barbi és Tamás természetes tippjei őszi nyavalyák ellen - fotók

Címkék#immunrendszer#Valiczkó Tamás#Gyimesi Barbara#EgeszsegesGasztronomia#növény

Most érdemes a természet erejével felvértezni immunrendszerünket – ezt üzeni a pannonhalmi Gyimesi Barbara, aki gyógynövényekkel és mézzel foglalkozik. Megkérdeztük, mit ajánl az ősszel gyakran jelentkező felső légúti problémákra, megfázásra. Milyen mézet és gyógynövényeket érdemes fogyasztani, és hogyan?

Pardavi Mariann

Gyimesi Barbara és párja, Valiczkó Tamás pannonhalmi birtokukon főként gyógynövényekkel és mézzel foglalkoznak. Az olvasóinknak nem kell őket bemutatni: legutóbb arról írtunk, hogy ezer tő borsmenta elültetéséhez kértek segítséget a közösségi médiában. A felhívásra tucatnyian érkeztek, kicsik és nagyok egyaránt, hogy önzetlenül hozzátegyenek a munkához. A közösségi összefogásnak köszönhetően alig másfél óra alatt végeztek a hatalmas feladattal. Ezúttal azért érkeztünk a pannonhalmi birtokukra, hogy megkérdezzük: milyen természetes megoldásokhoz érdemes nyúlni az ősszel gyakran jelentkező felső légúti problémák, megfázás esetén. 

Gyimesi Barbara Valiczkó Tamás pannonhalma megfázás felsőlégúti nátha méz kakukkfű, borsmenta
Gyimesi Barbara és Valiczkó Tamás pannonhalmi birtokukon. Mit érdemes fogyasztani megfázás esetén? Részletek a cikkben!
Fotó: Csapó Balázs

A hársméz a leghatékonyabb köhögés esetén 

– ajánlotta Valiczkó Tamás. 

Nagyon fontos, hogy legfeljebb kézmeleg teába tegyük, mert magasabb hőmérsékleten csak a méz édesítő hatása érvényesül, a hatóanyagok nem 

– hívta fel a figyelmet.

Azt ajánlom, hogy ne tegyük le a voksunkat egyféle méznél, váltogassuk, hogy minél több pozitív hatását élvezhessük 

– tette hozzá Barbara.

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs képeit a birtokról!

Ezek a pannonhalmi Barbi és Tamás természetes tippjei őszi nyavalyák ellen

Fotók: Csapó Balázs

Megfázás ellen olaj és méz

Készítenek olyan mézeket is, amelyekben érvényesül a gyógynövények pozitív hatása: ezeket a saját maguk termesztette növényekből préselt olajjal gazdagítják. Megfázás, nátha esetén a kakukkfű és a borsmenta olaját adják a mézhez.

Sok helyen látni az interneten, hogy friss növényeket kevernek a mézhez, de ez nem jó megoldás, szárítva kell hozzáadni, mert különben erjedésnek indulhat 

– adott tippet a házi megoldáshoz Barbara.

A kakukkfűvel és a borsmentával kapcsolatban hozzátette: a magas hatóanyagtartalmú virágvizeikkel – amelyek a lepárlás során keletkeznek – érdemes párologtatni. Betegségek megelőzésére, de már kialakult probléma esetén is rendkívül hasznos.

 

 

