Hősök - Az 1956-os forradalom győri áldozataira emlékeztek a temetőben - fotók

Az 1956-os forradalaom és szabadságharcban elesett és Újvárosban eltemetett mártírok megemlékezésére, amelyet az Újvárosi Művelődési Ház szervezett, sokan gyűltek össze.

Megemlékezés az 1956-os győri mátírokra.

Fotó: Molcsányi Máté

Megemlékezés az újvárosi temetőben

Győrben október 25-én délután mozdult meg a polgárság. A városháza előtt spontán demonstrációból percek alatt lett többezres tömeg, kiegészülve a középiskolákból kiözönlő diákokkal, valamint a műszakot befejező, hazatérni készülő gyári munkásokkal. A városháza homlokzatán éktelenkedő vörös csillag a földre hullt, és először hangzott el nagy nyilvánosság előtt a pesti műegyetemisták 14 pontja, amely a győri forradalmi események kezdetét jelentette. Ezek után sorra távolították el a közintézményekről az önkényuralmi jelképeket, és a város több pontján is egyszerre kezdődtek békés vagy épp kevésbé békés tüntetések. A börtön épülete előtt magasra csaptak az indulatok, a tömeg a politikai okokból fogva tartottak szabadon bocsátását követelte a parancsnokságtól. Ekkor dördültek el az első halálos áldozatokat követelő lövések, amelyek három fiatal életét oltották ki: Máté Máriáét, Halász Ödönét és Szabó Béláét – emlékeznek a Rómer Flóris múzeum honlapján az eseményekre.

A megemlékezésen Máté Mária testvérei is jelen voltak.

Fotó: Molcsányi Máté

A megemlékezés helyszíne az, ahol 1956. október 28-án dr. Lányi János kanonok belvárosi plébános nagypapi segédlettel temette el a győri hősöket, Máté Máriát és Szabó Bélát. Halász Ödönt Szabadhegyen búcsúztatták. Lányi János kanonok végtisztességet adott a Győrben megölt három ártatlan fiatalnak, ezért hat évre ítélték. Az ellene felhozott másik két vádpontban a győri forradalomban tanúsított humánus kiállásáért kellett bíróság elé állnia.