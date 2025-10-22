2 órája
Hősök - Az 1956-os forradalom győri áldozataira emlékeztek a temetőben - fotók
Az újvárosi temetőben kezdődött a győri 56-os megemlékezések sora. Szerda délelőtt 1956 mártírjai, Máté Mária és Szabó Béla sírjánál tartottak megemlékezést. A harmadik agyonlőtt fiatal, Halász Ödön máshol nyugszik.
Az 1956-os forradalaom és szabadságharcban elesett és Újvárosban eltemetett mártírok megemlékezésére, amelyet az Újvárosi Művelődési Ház szervezett, sokan gyűltek össze.
Megemlékezés az újvárosi temetőben
Győrben október 25-én délután mozdult meg a polgárság. A városháza előtt spontán demonstrációból percek alatt lett többezres tömeg, kiegészülve a középiskolákból kiözönlő diákokkal, valamint a műszakot befejező, hazatérni készülő gyári munkásokkal. A városháza homlokzatán éktelenkedő vörös csillag a földre hullt, és először hangzott el nagy nyilvánosság előtt a pesti műegyetemisták 14 pontja, amely a győri forradalmi események kezdetét jelentette. Ezek után sorra távolították el a közintézményekről az önkényuralmi jelképeket, és a város több pontján is egyszerre kezdődtek békés vagy épp kevésbé békés tüntetések. A börtön épülete előtt magasra csaptak az indulatok, a tömeg a politikai okokból fogva tartottak szabadon bocsátását követelte a parancsnokságtól. Ekkor dördültek el az első halálos áldozatokat követelő lövések, amelyek három fiatal életét oltották ki: Máté Máriáét, Halász Ödönét és Szabó Béláét – emlékeznek a Rómer Flóris múzeum honlapján az eseményekre.
A megemlékezés helyszíne az, ahol 1956. október 28-án dr. Lányi János kanonok belvárosi plébános nagypapi segédlettel temette el a győri hősöket, Máté Máriát és Szabó Bélát. Halász Ödönt Szabadhegyen búcsúztatták. Lányi János kanonok végtisztességet adott a Győrben megölt három ártatlan fiatalnak, ezért hat évre ítélték. Az ellene felhozott másik két vádpontban a győri forradalomban tanúsított humánus kiállásáért kellett bíróság elé állnia.
Temetésért kapott börtönt 1956 után - Archív fotókon a Győrben ártatlanul meggyilkolt Máté Mária és Szabó Béla utolsó útja
A megemlékezésen jelen volt Máté Mária családja is, akiknek a diktatúra aztán ellehetetlenítette az életét.
A mártírokra Borsi Róbert kulturális tanácsnok emlékezett a síroknál.
– Ma, a holnapi nap küszöbén, amikor a nemzet közösen hajt majd fejet az 1956-0s forradalom és szabadságharc hősei elött, itt Győrben különös tisztelettel emlékezünk Máté Máriára. Egy fiatal nöre, aki nem politikai ambícióból, nem hatalmi vágyból, hanem tiszta lelkiismeretből és hazaszeretetből cselekedett. Mert 1956-ban nemcsak férfiak álltak ki a szabadságért, hanem asszonyok is, akik a család, a közösség és a nemzet védelmében emelték fel szavukat – mondta a tanácsnok, aki arról is beszélt, hogy Máté Mária ápolónő volt. Egy olyan hivatás képviselője, amely nemcsak ápol, hanem gyógyít is. Részt vett a győri megmozdulásokban és bátran kiállt a nemzeti függetlenség mellett. Nem harcos volt, de hőssé vált, mert a hősiesség nem mindig a fegyverrel kezdődik. Néha egy szóval, egy gesztussal, egy segítő kézzel.
–Szabó Béla gyári munkás volt. Egyszerű ember, aki a két kezével építette az országot. De amikor a szabadságot eltiporták, ő nem maradt a műhelyben. Ott volt a győri tüntetéseken, részt vett a helyi szervezésben, és bátran szembenézett a fegyveres elnyomással. Mert a szabadság nem társadalmi rang kérdése, hanem a lelki tartásé.
Az ő története azt üzeni nekünk, hogy a nemzetet nemcsak politikusok, nem csak értelmiségiek formálják, hanem azok is, akik a mindennapokban dolgoznak, élnek, szeretnek. Szabó Béla nem akart hős lenni. De az igazság iránti vágy, a hazaszeretet, és az erkölcsi alapok olyan döntésre vezették, amelyért az életével fizetett – mondta el Borsi Róbert Szabó Béla sírjánál.
- Az elhunytakért Császár István mondott imát,
- az emlékműsorban és koszorúzásban közreműködött az Újvárosi Művelődési Ház kórusa.
- Koszúrút helyeztek el a Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség és a
- Kárpát-medencei Vitézi Rend képviselői.
Megemlékeztek az 1956-os forradalom győri áldozatairaFotók: Molcsányi Máté