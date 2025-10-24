1956-os megemlékezés virággal – a koszorúk árát a hospice-ház javára lehet felajánlani

A Flesch Károly Nonprofit Kft. felhívással fordul mindazokhoz, akik az 1956–os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója tiszteletére rendezendő városi megemlékezéseken koszorúzni kívánnak az alábbi alkalmakkor.

Megemlékezés egy szál virággal 1956 hőseire

Megemlékezés egy szál virággal

a mosoni temetőben október 26-án vasárnap 10 óra 45 perckor,

a magyaróvári temetőben október 26-án vasárnap 16 órakor,

a Gyász téren október 26-án 17 órakor kezdődő megemlékezéseken.

A mosoni temetőben koszorúzók szándékukat Csonkáné Sörös Katalin művelődésszervezőnél a 96/206-307 telefonszámon vagy személyesen a Fehér Ló Közösségi Házban jelezhetik.

A magyaróvári temetőben, illetve a Gyász téren koszorúzók szándékukat Lovasné Geiszel Nikoletta művelődésszervezőnél a 30/266-0190 telefonszámon vagy a [email protected] email címen jelezhették. A Gyász térre a koszorúkat 15 óráig kérik kiszállítani.