Tisztelgés

43 perce

1956-os megemlékezés virággal – a koszorúk árát a hospice-ház javára lehet felajánlani

A hospice ház javára lehet felajánlani az 1956-os megemlékezésre szánt koszorúk árát. A mosonmagyaróvári önkormányzat szorgalmazza, egy szál virág legyen a megemlékezés ötvenhat hőseire.

A Flesch Károly Nonprofit Kft. felhívással fordul mindazokhoz, akik az 1956–os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója tiszteletére rendezendő városi megemlékezéseken koszorúzni kívánnak az alábbi alkalmakkor.

  • a mosoni temetőben október 26-án vasárnap 10 óra 45 perckor,
  • a magyaróvári temetőben október 26-án vasárnap 16 órakor,
  • a Gyász téren október 26-án 17 órakor kezdődő megemlékezéseken.

A mosoni temetőben koszorúzók szándékukat Csonkáné Sörös Katalin művelődésszervezőnél a 96/206-307 telefonszámon vagy személyesen a Fehér Ló Közösségi Házban jelezhetik.

A magyaróvári temetőben, illetve a Gyász téren koszorúzók szándékukat Lovasné Geiszel Nikoletta művelődésszervezőnél a 30/266-0190 telefonszámon vagy a [email protected] email címen jelezhették. A Gyász térre a koszorúkat 15 óráig kérik kiszállítani.

A városháza szorgalmazza, hogy a tisztelgők lehetőség szerint egy szál virággal hajtsanak fejet és a koszorúra szánt összeget ajánlják fel a Hospice-Segítő Kéz Alapítvány javára. (Unicredit Banknál vezetett számla száma: 10918001-00000087-93470008)

 

 

