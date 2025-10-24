43 perce
1956-os megemlékezés virággal – a koszorúk árát a hospice-ház javára lehet felajánlani
A hospice ház javára lehet felajánlani az 1956-os megemlékezésre szánt koszorúk árát. A mosonmagyaróvári önkormányzat szorgalmazza, egy szál virág legyen a megemlékezés ötvenhat hőseire.
A Flesch Károly Nonprofit Kft. felhívással fordul mindazokhoz, akik az 1956–os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója tiszteletére rendezendő városi megemlékezéseken koszorúzni kívánnak az alábbi alkalmakkor.
Megemlékezés egy szál virággal
- a mosoni temetőben október 26-án vasárnap 10 óra 45 perckor,
- a magyaróvári temetőben október 26-án vasárnap 16 órakor,
- a Gyász téren október 26-án 17 órakor kezdődő megemlékezéseken.
A mosoni temetőben koszorúzók szándékukat Csonkáné Sörös Katalin művelődésszervezőnél a 96/206-307 telefonszámon vagy személyesen a Fehér Ló Közösségi Házban jelezhetik.
A magyaróvári temetőben, illetve a Gyász téren koszorúzók szándékukat Lovasné Geiszel Nikoletta művelődésszervezőnél a 30/266-0190 telefonszámon vagy a [email protected] email címen jelezhették. A Gyász térre a koszorúkat 15 óráig kérik kiszállítani.
A városháza szorgalmazza, hogy a tisztelgők lehetőség szerint egy szál virággal hajtsanak fejet és a koszorúra szánt összeget ajánlják fel a Hospice-Segítő Kéz Alapítvány javára. (Unicredit Banknál vezetett számla száma: 10918001-00000087-93470008)