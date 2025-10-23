október 23., csütörtök

Fennakadás

1 órája

Megállították a Fradi-szurkolók vonatát Ausztriában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írt ki a Facebookon, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon.

Megállították a Fradi-szurkolók vonatát Ausztriában

Hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre a Fradi-szurkolók, akiknek különvonatát az osztrák hatóság megállította a határon – írta Szijjártó Péter. 

"A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat továbbindulhat" – tudatta a miniszter, aki hozzátette: telefonon beszélt osztrák külügyminiszter-kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán.

"Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba" – tette hozzá.

A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön este az Európa-ligában.

