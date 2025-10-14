Még nevezhetnek a győri válogatóra az ifjú tudósok

Október 16-án éjfélig még jelentkezhetnek a 14-20 év közötti középiskolások a szeptember elején meghirdetett Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) győri válogató versenyére, amelynek a Mobilis Interaktív Élményközpont ad otthont október 22-én. A verseny elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő diákok pályázatait várja innovatív ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, projektekkel. A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba, majd a leginnovatívabb projektek a kiállítással egybekötött döntőbe. A díjazott fiatalok összesen több mint ötmillió forint jutalmat kapnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek. Az OTIO egyben több nemzetközi innovációs verseny előszobája is, így a díjazottak európai, amerikai és távolkeleti innovációs megmérettetésekre és programokra is jegyet válthatnak. Az Innovációs Szövetség az idei évben a versenyre való jelentkezést egy kisfilmmel is ösztönzi, amely itt tekinthető meg.

Fotóillusztráció: Shutterstock

A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium kiemelt támogatásával, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel közösen szeptember elején hirdette meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. A versenyen 14-20 éves kreatív fiatalok egyedül vagy kétfős csapatban indulhatnak önálló projektekkel, határon innen és túl. A versenyre természettudományi, matematikai, környezetvédelmi ötletek, kutatási projektek, fejlesztési elképzelések legfeljebb két A4-es oldal terjedelmű projekttervével lehet nevezni.

Az idén 35. alkalommal meghirdetett verseny újdonsága, hogy Budapest mellett 6 nagyvárosban – Debrecenben, Győrött, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben – megrendezett területi válogatókon is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat. A jelentkezési határidők a 7 válogató helyszínétől függően változnak, a diákoknak legkorábban a kaposvári válogatóra kellett beadni a jelentkezéseket október 7-én éjfélig, míg legutolsó beadási határidő a budapesti válogatóra november 17-én éjfél. Ha valaki lemaradna a területi válogatókról, akkor a jelentkezését közvetlenül is beadhatja 2025. december 8-án éjfélig. Érdemes azonban igyekezni és a válogatókon jól szerepelni, hiszen az ott díjazott versenyzők közvetlenül a második fordulóba jutnak.