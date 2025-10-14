október 14., kedd

Innovációs Olimpia

1 órája

Még nevezhetnek a győri válogatóra az ifjú tudósok

Címkék#Országos Tudományos és Innovációs Olimpia#OTIO#nevezés#középiskolás#mentorálás

A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia idén 6 vidéki helyszínen is várja a középiskolások jelentkezését.

Kisalföld.hu

Október 16-án éjfélig még jelentkezhetnek a 14-20 év közötti középiskolások a szeptember elején meghirdetett Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) győri válogató versenyére, amelynek a Mobilis Interaktív Élményközpont ad otthont október 22-én. A verseny elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő diákok pályázatait várja innovatív ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, projektekkel. A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba, majd a leginnovatívabb projektek a kiállítással egybekötött döntőbe. A díjazott fiatalok összesen több mint ötmillió forint jutalmat kapnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek. Az OTIO egyben több nemzetközi innovációs verseny előszobája is, így a díjazottak európai, amerikai és távolkeleti innovációs megmérettetésekre és programokra is jegyet válthatnak. Az Innovációs Szövetség az idei évben a versenyre való jelentkezést egy kisfilmmel is ösztönzi, amely itt tekinthető meg

Smiling,Positive,Girl,High,School,Female,Pupil,Student,Teenager,In
Fotóillusztráció: Shutterstock

A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium kiemelt támogatásával, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel közösen szeptember elején hirdette meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. A versenyen 14-20 éves kreatív fiatalok egyedül vagy kétfős csapatban indulhatnak önálló projektekkel, határon innen és túl. A versenyre természettudományi, matematikai, környezetvédelmi ötletek, kutatási projektek, fejlesztési elképzelések legfeljebb két A4-es oldal terjedelmű projekttervével lehet nevezni. 

Az idén 35. alkalommal meghirdetett verseny újdonsága, hogy Budapest mellett 6 nagyvárosban – Debrecenben, Győrött, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben – megrendezett területi válogatókon is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat. A jelentkezési határidők a 7 válogató helyszínétől függően változnak, a diákoknak legkorábban a kaposvári válogatóra kellett  beadni a jelentkezéseket október 7-én éjfélig, míg legutolsó beadási határidő a budapesti válogatóra november 17-én éjfél. Ha valaki lemaradna a területi válogatókról, akkor a jelentkezését közvetlenül is beadhatja 2025. december 8-án éjfélig. Érdemes azonban igyekezni és a válogatókon jól szerepelni, hiszen az ott díjazott versenyzők közvetlenül a második fordulóba jutnak.  

A válogatókon díjat nyert versenyzőknek, illetve a december 8-ig közvetlenül jelentkező, a tudósokból, feltalálókból, gazdasági szakemberekből álló zsűri által kiválasztott további pályázóknak a második fordulóban négy hónap áll a rendelkezésükre, hogy az ötleteket kidolgozzák, a kutatási, fejlesztési eredményeiket benyújtsák és bemutassák. Ebben a szakaszban nem csak több hónapos alkotómunka vár a fiatalokra, hanem mentorálás (a zsűri tagjainak segítségével), értékes képzések – pl. tudománykommunikáció, prezentációs technika, szellemi tulajdonvédelem, vállalkozási ismeretek – és közösségformáló programok is. 

A zsűri értékelésében figyelembe veszi a téma megközelítésének eredetiségét, a kidolgozás alaposságát, a munka tudományos értékét. Számít az önálló munka, az írásos anyag, illetve a műszaki alkotás vagy modell színvonala, továbbá az eredmények világos bemutatása.  

A kidolgozott pályamunkák a végső szakaszban, a kétnapos kiállítással egybekötött döntőben küzdenek meg egymással, ahol a fiataloknak nem csak az eredményeiket kell bemutatni, de számot kell adni képességeik fejlődéséről is.  

A 2025-26. évre meghirdetett OTIO első 3 helyezett pályázatai (összesen 10 pályázat) 200.000–500.000 Ft, kiemelt dicséretes pályázatai (további 10-15 pályázat) pedig 100-100.000 Ft jutalomban részesülnek, valamint különdíjat kap majd a legsikeresebb határon túli fiatal. A díjat nyert pályázatok készítői a felvételi eljárás során plusz pontban részesülnek a legtöbb hazai felsőoktatási intézményben. Az Olimpián legeredményesebben szereplő diákok középiskolái (8-10 iskola) 800.000–1 millió Ft támogatásban, a díjat nyert diákokat felkészítő tanárok pedig 600–800 ezer Ft elismerésben részesülnek. 

A három első díjas versenyző részt vehet az EU Fiatal Tudósok 2026. szeptemberében megrendezendő európai döntőjén, emellett a legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak, többek között az Egyesült Államokban megrendezendő tudományos versenyek világbajnokságára (Regeneron ISEF), és ott lehetnek a Nobel-díj átadási ünnepségen is. Versenyzőink részt vesznek még a Taiwan International Science Fairen, a London International Youth Science Forumon, a svájci rendezésű International Wildlife Research Weeken, az ugyancsak Svájcban megrendezett Swiss Talent Forumon, valamint a The Stockholm International Youth Science Seminaron.  

A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu valamint a www.otio.hu portálon olvasható. 

Az előző évi, 34. OTIO pályázatairól és nyerteseiről itt olvashat - írta közleményében az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia.

 

