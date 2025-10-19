október 19., vasárnap

Nándor névnap

10°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Fekete-iskola kék, de igazából zöld

1 órája

Zöld lett a győri „kék iskola”: gránátalmát csipegethetnek majd az adyvárosi gyerekek - Képgaléria

Címkék#iskolakert#mediterrán növény#olajfa

A Fekete, ami valójában kék, majd szürke, aztán újra kék, most pedig zöld. Zöld lett, de nem a falai, hanem az udvara: nem is akármilyen, hanem mediterrán növényekkel gazdagodott. Az iskolába járó gyerekek hamarosan gránátalmát és olajbogyót csipegethetnek a fákról. Sok fotót hoztunk a különleges ültetésről.

Pardavi Mariann

A győri Fekete István Általános Iskolát a városban a külső falainak színe után mindenki csak kék iskolának hívta, hívja. A Fekete-iskola, ami mindenki számára kék volt, idővel megadta magát a napnak, így szürkévé vált. Pár éve újrafestették, így visszanyerte eredeti színét: kék lett. Most pedig egyre inkább zöldül. Nem a falai, hanem az iskola udvara. Az elmúlt években ugyanis egyre több növény sarjadt a szürke panelek tövében, az udvaron, ezek mellé ültetett egy lelkes csapat mediterrán növényeket. 

pápai szabolcs, kollár "titi" tibor, németh péter, szarvasi péter, oroszi emma, Fekete István általános iskola, mediterrán növények, olajfa, gránátalma, leander, fagyal, kínai kenderpálma, oszlopos cédrus
Mediterrán növényeket ültettek a Fekete-iskola udvarára. A kép két szélén Szarvas Péter és Oroszi Emma, valamint Pápai Szabolcs és Kollár "Titi" Tibor. Középen az iskola két diákja, Platenik Anna Maja és Nagy Réka. További képekért görgessen lejjebb!
Fotó: Molcsányi Máté

A mi iskolánkba főleg városi gyerekek járnak, éppen ezért népesítettük be az udvart különféle növényekkel 

– foglalta össze kérdésünkre Németh Péter igazgató, utalva arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a gyerekek természettel való kapcsolódását. 

A növények gondozása nem csupán kertészkedés, hanem különféle jártasságokat is megtanít. Csapatmunkára nevel, rendszeres feladatot ad, a gyerekek kézzelfogható eredménnyel látják, hogy a munkájuk a szó legszorosabb értelmében beérik, gyümölcsöt hoz.

Cseresznye-, szilva- és körtefa erősödik az iskola udvarán, pár év múlva meg is kóstolhatják a gyerekek a termésüket. Legalább akkora sikere lesz, mint a málnának, szedernek vagy a paradicsomnak, amelyek évek óta az iskolakert növényei. Ezek a hagyományos, magyar földben megszokott növények október 16-án új társakat kaptak lelkes, növényekért rajongó civilektől. A gyerekek így megismerkedhetnek 

  • a kínai kenderpálma, 
  • az olajfa, 
  • a rozmaring, 
  • a zsálya,
  • a levendula, 
  • a gránátalma, 
  • a leander 
  • és a fagyal mediterrán szépségével.

Ez mozgalom! Elkötelezettek vagyunk azért, hogy minél szélesebb körben megismertessük és megszerettessük a helyiekkel – legyen szó felnőttről vagy gyerekről – a mediterrán növényeket. Az éghajlatunk változik, el kell fogadnunk, hogy a hagyományosnak tartott növényeink mellett a mediterrán éghajlatra jellemző fajtákat is érdemes elültetni 

– véli Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója.

Június óta számos különleges növényt ültettünk el a város több pontján a csapatunkkal 

– vette át a szót Kollár „Titi” Tibor, a másik ötletgazda. 

A Dunakapu téren már öt olajfa pompázik, a héten egy százéves, Spanyolországból származó fát ültettünk el ott, és a nyáron helyet kapott másik három már bogyókat is hozott. A csapat révén Adyvárosban, az Árkád melletti körforgalomnál és az állatkert mellett is hirdeti kínai kenderpálma, oszlopos cédrus és olajfa, hogy jól érzik magukat hazánkban.

Kattintson a képre és lapozza végig Molcsányi Máté fotós képeit a mediterrán növények elültetéséről!

Zöld lett a győri „kék iskola”

Fotók: Molcsányi Máté

A különlegességet az is adja ezeknek a növényeknek a Fekete-iskolában, hogy télen is zöldek maradnak: amikor minden más fa elhullajtja a lombját, a most elültetett kínai kenderpálma, olajfa, leander és gránátalma a hűvös napokon is melegséget hoz a mindennapokba a zöldjével 

– emelte ki Oroszi Emma, a kezdeményezés másik mozgatórugója.

Szarvas Péter, a Fekete István Iskola gyógypedagógus-logopédusa, iskolakertésze nagyon örül a mediterrán növényeknek: a gyerekek a különleges növények által új ismeretekre tehetnek szert.

A gyerekek nagy részének már a nagyszülei is városban éltek, az iskolakertben ismerkedtek meg teljesen hétköznapi gyümölcsökkel, zöldségekkel a természetes formájukban. A borsón például sok gyerek meglepődött, hogy a szemeket a héjból ki kell fejteni, de azt is elmagyaráztuk, hogy míg a málnának zöldből pirossá kell érnie, addig a szeder savanyú pirosan, mert az szinte feketére érik. Nagyon örülök az új növényeknek, mert azt látom, a gyerekek már egészen pici korban lelkesek irántuk.

A növények adományozói és az iskola vezetése olyannyira lelkes az új növények iránt, hogy ültetés közben meg is beszélték: nem állnak meg, hamarosan két oszlopos cédrus is gazdagítja az iskola udvarát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu