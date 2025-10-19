Zöld lett a győri „kék iskola”: gránátalmát csipegethetnek majd az adyvárosi gyerekek - Képgaléria

A győri Fekete István Általános Iskolát a városban a külső falainak színe után mindenki csak kék iskolának hívta, hívja. A Fekete-iskola, ami mindenki számára kék volt, idővel megadta magát a napnak, így szürkévé vált. Pár éve újrafestették, így visszanyerte eredeti színét: kék lett. Most pedig egyre inkább zöldül. Nem a falai, hanem az iskola udvara. Az elmúlt években ugyanis egyre több növény sarjadt a szürke panelek tövében, az udvaron, ezek mellé ültetett egy lelkes csapat mediterrán növényeket.

Mediterrán növényeket ültettek a Fekete-iskola udvarára. A kép két szélén Szarvas Péter és Oroszi Emma, valamint Pápai Szabolcs és Kollár "Titi" Tibor. Középen az iskola két diákja, Platenik Anna Maja és Nagy Réka. További képekért görgessen lejjebb!

Fotó: Molcsányi Máté

A mi iskolánkba főleg városi gyerekek járnak, éppen ezért népesítettük be az udvart különféle növényekkel

– foglalta össze kérdésünkre Németh Péter igazgató, utalva arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a gyerekek természettel való kapcsolódását.

A növények gondozása nem csupán kertészkedés, hanem különféle jártasságokat is megtanít. Csapatmunkára nevel, rendszeres feladatot ad, a gyerekek kézzelfogható eredménnyel látják, hogy a munkájuk a szó legszorosabb értelmében beérik, gyümölcsöt hoz.

Cseresznye-, szilva- és körtefa erősödik az iskola udvarán, pár év múlva meg is kóstolhatják a gyerekek a termésüket. Legalább akkora sikere lesz, mint a málnának, szedernek vagy a paradicsomnak, amelyek évek óta az iskolakert növényei. Ezek a hagyományos, magyar földben megszokott növények október 16-án új társakat kaptak lelkes, növényekért rajongó civilektől. A gyerekek így megismerkedhetnek

a kínai kenderpálma,

az olajfa,

a rozmaring,

a zsálya,

a levendula,

a gránátalma,

a leander

és a fagyal mediterrán szépségével.

Ez mozgalom! Elkötelezettek vagyunk azért, hogy minél szélesebb körben megismertessük és megszerettessük a helyiekkel – legyen szó felnőttről vagy gyerekről – a mediterrán növényeket. Az éghajlatunk változik, el kell fogadnunk, hogy a hagyományosnak tartott növényeink mellett a mediterrán éghajlatra jellemző fajtákat is érdemes elültetni

– véli Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója.

Június óta számos különleges növényt ültettünk el a város több pontján a csapatunkkal

– vette át a szót Kollár „Titi” Tibor, a másik ötletgazda.

A Dunakapu téren már öt olajfa pompázik, a héten egy százéves, Spanyolországból származó fát ültettünk el ott, és a nyáron helyet kapott másik három már bogyókat is hozott. A csapat révén Adyvárosban, az Árkád melletti körforgalomnál és az állatkert mellett is hirdeti kínai kenderpálma, oszlopos cédrus és olajfa, hogy jól érzik magukat hazánkban.

