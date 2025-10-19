2 órája
Zöld lett a győri „kék iskola”: gránátalmát csipegethetnek majd az adyvárosi gyerekek - Képgaléria
A Fekete, ami valójában kék, majd szürke, aztán újra kék, most pedig zöld. Zöld lett, de nem a falai, hanem az udvara: nem is akármilyen, hanem mediterrán növényekkel gazdagodott. Az iskolába járó gyerekek hamarosan gránátalmát és olajbogyót csipegethetnek a fákról. Sok fotót hoztunk a különleges ültetésről.
A győri Fekete István Általános Iskolát a városban a külső falainak színe után mindenki csak kék iskolának hívta, hívja. A Fekete-iskola, ami mindenki számára kék volt, idővel megadta magát a napnak, így szürkévé vált. Pár éve újrafestették, így visszanyerte eredeti színét: kék lett. Most pedig egyre inkább zöldül. Nem a falai, hanem az iskola udvara. Az elmúlt években ugyanis egyre több növény sarjadt a szürke panelek tövében, az udvaron, ezek mellé ültetett egy lelkes csapat mediterrán növényeket.
A mi iskolánkba főleg városi gyerekek járnak, éppen ezért népesítettük be az udvart különféle növényekkel
– foglalta össze kérdésünkre Németh Péter igazgató, utalva arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a gyerekek természettel való kapcsolódását.
A növények gondozása nem csupán kertészkedés, hanem különféle jártasságokat is megtanít. Csapatmunkára nevel, rendszeres feladatot ad, a gyerekek kézzelfogható eredménnyel látják, hogy a munkájuk a szó legszorosabb értelmében beérik, gyümölcsöt hoz.
Cseresznye-, szilva- és körtefa erősödik az iskola udvarán, pár év múlva meg is kóstolhatják a gyerekek a termésüket. Legalább akkora sikere lesz, mint a málnának, szedernek vagy a paradicsomnak, amelyek évek óta az iskolakert növényei. Ezek a hagyományos, magyar földben megszokott növények október 16-án új társakat kaptak lelkes, növényekért rajongó civilektől. A gyerekek így megismerkedhetnek
- a kínai kenderpálma,
- az olajfa,
- a rozmaring,
- a zsálya,
- a levendula,
- a gránátalma,
- a leander
- és a fagyal mediterrán szépségével.
Ez mozgalom! Elkötelezettek vagyunk azért, hogy minél szélesebb körben megismertessük és megszerettessük a helyiekkel – legyen szó felnőttről vagy gyerekről – a mediterrán növényeket. Az éghajlatunk változik, el kell fogadnunk, hogy a hagyományosnak tartott növényeink mellett a mediterrán éghajlatra jellemző fajtákat is érdemes elültetni
– véli Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója.
Június óta számos különleges növényt ültettünk el a város több pontján a csapatunkkal
– vette át a szót Kollár „Titi” Tibor, a másik ötletgazda.
A Dunakapu téren már öt olajfa pompázik, a héten egy százéves, Spanyolországból származó fát ültettünk el ott, és a nyáron helyet kapott másik három már bogyókat is hozott. A csapat révén Adyvárosban, az Árkád melletti körforgalomnál és az állatkert mellett is hirdeti kínai kenderpálma, oszlopos cédrus és olajfa, hogy jól érzik magukat hazánkban.
Zöld lett a győri „kék iskola”Fotók: Molcsányi Máté
A különlegességet az is adja ezeknek a növényeknek a Fekete-iskolában, hogy télen is zöldek maradnak: amikor minden más fa elhullajtja a lombját, a most elültetett kínai kenderpálma, olajfa, leander és gránátalma a hűvös napokon is melegséget hoz a mindennapokba a zöldjével
– emelte ki Oroszi Emma, a kezdeményezés másik mozgatórugója.
Szarvas Péter, a Fekete István Iskola gyógypedagógus-logopédusa, iskolakertésze nagyon örül a mediterrán növényeknek: a gyerekek a különleges növények által új ismeretekre tehetnek szert.
A gyerekek nagy részének már a nagyszülei is városban éltek, az iskolakertben ismerkedtek meg teljesen hétköznapi gyümölcsökkel, zöldségekkel a természetes formájukban. A borsón például sok gyerek meglepődött, hogy a szemeket a héjból ki kell fejteni, de azt is elmagyaráztuk, hogy míg a málnának zöldből pirossá kell érnie, addig a szeder savanyú pirosan, mert az szinte feketére érik. Nagyon örülök az új növényeknek, mert azt látom, a gyerekek már egészen pici korban lelkesek irántuk.
A növények adományozói és az iskola vezetése olyannyira lelkes az új növények iránt, hogy ültetés közben meg is beszélték: nem állnak meg, hamarosan két oszlopos cédrus is gazdagítja az iskola udvarát.