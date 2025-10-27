1 órája
Különleges növények csalnak mosolyt a győri bárczisok arcára - fotók
Rajonganak a mediterrán növényekért. Az olajfa az egyik nagy kedvence annak a lelkes csapatnak, amelynek tagjai Győr több pontján ültettek el különleges, szemet gyönyörködtető zöldeket. Ezúttal a győri bárczisok homlokán csattant mediterrán csók: az iskola kertjét csodaszép, illatos és örökzöld növényekkel turbózták fel.
Fotó: Molcsányi Máté
Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója, már javában ásott és ültetett az értelmileg és fizikailag akadályozott gyermekek győri intézményének, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium udvarán, amikor megérkeztünk. Segítői is akadtak: az intézmény három lelkes diákja, Zsófi, Béla és Dávid szorgalmasan adta Szabolcs keze alá a különleges mediterrán növényeket.
– Minden mediterrán és örökzöld – foglalta össze kérdésemre munka közben Pápai Szabolcs, a mediterrán projekt egyik elindítója. – Különböző kecskerágók, fagyalok, tiszafák, leanderek, gránátalma, olajfa, zsálya, rozmaring, curry, kínai kenderpálma, oszlopos cédrus és füge talált itt otthonra. Jó helyre érkeztek, nemcsak azért, mert napos az udvar, hanem mert azt látom, komoly törekvések vannak a kertészet irányába. A rengeteg gyümölcsfa és magaságyás azt jelzi számomra, jó az irány. Nagyon örülök, hogy hamarosan akár gránátalmát is ehetnek a gyerekek – bizakodott Szabolcs az október 22-i ültetés közben.
Ellepik a mediterrán növények Győr városát - Képgalériák
Az intézmény igazgatója, Nagy László más perspektívából is megközelítette a kert további zöldítését.
– Kiemelten fontos számunkra a gyerekek kapcsolódása a természettel. A tanórák része például a háztartási ismeretek modul, amely során fel is dolgozzuk a kertben termett zöldségeket, gyümölcsöket – tette hozzá az igazgató. – Az sem utolsó szempont, hogy a növények az illatukkal és szépségükkel is hatnak az érzékszervekre.
Kattintson a képre és lapozza végig Bárczi Iskolában készült fotókat! A most elültetett mediterrán növények pár év múlva lesznek igazán látványosak, de már most szemet gyönyörködtetőek:
Olajfákat ültettek a győri iskolábanFotók: Molcsányi Máté
Pápai Szabolcs elmondta, hogy nyár óta a város több pontján találtak otthonra civil kezdeményezésükre mediterrán növények: az Árkád melletti körforgalomhoz mandulafenyőt és oszlopos cédrust, az adyvárosi 1-es tó mellé mandulafenyőt, az állatkerthez pedig kínai kenderpálmát és jukkát telepítettek. A Dunakapu téren több olajfa – köztük egy százéves famatuzsálem –, valamint négy fiatal társa, oszlopos cédrus is otthonra talált. A Fekete István Iskolában október közepén a Bárcziéhoz hasonló mediterrán szigetet alakítottak ki pompás növényekkel.
Ezekben a kajárpéci kertekben még télen is nyár van – Toszkán miliőt és óriási képgalériát hoztunk
– Az éghajlatunk változik, el kell fogadnunk, hogy a hagyományosnak tartott növényeink mellett a mediterrán éghajlatra jellemző fajtákat is érdemes elültetni – véli Szabolcs, aki kiemelte csapatának fontosságát, hiszen a mediterrán kezdeményezés a Pannoterra, a MAG Instruments Kft., a Bahia és a győri civilek összefogásával valósult meg. – Ez számunkra mozgalom, nem állunk itt meg! Ezek a növények télen is zöldek maradnak. Amikor minden más fa elhullajtja a lombját, a most elültetett növények a hűvös napokon is melegséget, jókedvet hoznak a mindennapokba. Bízom benne, hogy egyre több helyen pompáznak majd a jövőben a megszokott növények mellett a mediterrán növények itthon.
Mint érdekességet érdemes megnézni az alábbi videót. Pécs környékén már olajat sajtolnak, így: