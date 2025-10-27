Különleges növények csalnak mosolyt a győri bárczisok arcára - fotók

Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója, már javában ásott és ültetett az értelmileg és fizikailag akadályozott gyermekek győri intézményének, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium udvarán, amikor megérkeztünk. Segítői is akadtak: az intézmény három lelkes diákja, Zsófi, Béla és Dávid szorgalmasan adta Szabolcs keze alá a különleges mediterrán növényeket.

Mediterrán növényekkel gazdagodott a győri Bárczi Iskola: hátul Nagy László igazgató és Pápai Szabolcs. Elöl Dávid, Zsófia és Béla. Középen egy hároméves olajfa hirdeti az új idők szeleit.

Fotó: Molcsányi Máté

– Minden mediterrán és örökzöld – foglalta össze kérdésemre munka közben Pápai Szabolcs, a mediterrán projekt egyik elindítója. – Különböző kecskerágók, fagyalok, tiszafák, leanderek, gránátalma, olajfa, zsálya, rozmaring, curry, kínai kenderpálma, oszlopos cédrus és füge talált itt otthonra. Jó helyre érkeztek, nemcsak azért, mert napos az udvar, hanem mert azt látom, komoly törekvések vannak a kertészet irányába. A rengeteg gyümölcsfa és magaságyás azt jelzi számomra, jó az irány. Nagyon örülök, hogy hamarosan akár gránátalmát is ehetnek a gyerekek – bizakodott Szabolcs az október 22-i ültetés közben.